ГНС выявила на границе партию сладостей с истекшим сроком годности

Сотрудники Государственной налоговой службы выявили на КПП "Ак-Тилек" 263 коробки кондитерской продукции, среди которой были товары с истекшим сроком годности. Предварительная стоимость груза превышает 2,5 млн сомов.

Как сообщили в ГНС, нарушение обнаружили во время рейдового налогового контроля при осмотре грузового автомобиля Scania, перевозившего консолидированный груз.

В автомобиле находилась кондитерская продукция торговых марок Skittles, M&M"s, Snickers, Mars и Twix. В ходе проверки установлено, что часть товаров имела истекший срок годности.

По данному факту составлены соответствующие акты. Материалы переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

В ГНС отметили, что продолжают работу по недопущению оборота продукции с истекшим сроком годности.