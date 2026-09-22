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ГНС выявила на границе партию сладостей с истекшим сроком годности

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Государственной налоговой службы выявили на КПП "Ак-Тилек" 263 коробки кондитерской продукции, среди которой были товары с истекшим сроком годности. Предварительная стоимость груза превышает 2,5 млн сомов.

Как сообщили в ГНС, нарушение обнаружили во время рейдового налогового контроля при осмотре грузового автомобиля Scania, перевозившего консолидированный груз.

В автомобиле находилась кондитерская продукция торговых марок Skittles, M&M"s, Snickers, Mars и Twix. В ходе проверки установлено, что часть товаров имела истекший срок годности.

По данному факту составлены соответствующие акты. Материалы переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

В ГНС отметили, что продолжают работу по недопущению оборота продукции с истекшим сроком годности.


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URL: https://www.vb.kg/461728
Теги:
ГНС, граница, Кыргызстан, товары
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