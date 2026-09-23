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Как Китай и Кыргызстан создают новый облик Евразии

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В начале осени, когда по обе стороны Тянь-Шаня стояла ясная и тёплая погода, Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова посетил Бишкек с государственным визитом и принял участие в 26-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Эта важная дипломатическая поездка состоялась в знаковый момент - к 25-летию основания ШОС. Визит не только укрепил фундамент многовековой дружбы между Китаем и Кыргызстаном, но и дал новый импульс развитию "шанхайского духа" и подлинной многосторонности. Практическим продолжением этой работы стал Форум цифровой экономики ШОС в Урумчи, который перевёл политические договорённости саммита в плоскость конкретных экономических проектов.

Тысячелетняя история дружбы

Китай и Кыргызстан связаны общими горами и реками, а история их добрососедства глубоко укоренена в летописи Великого шёлкового пути.

Более двух тысяч лет назад китайский дипломат Чжан Цянь отправился с миссией в Западный край, проложив маршрут через Тянь-Шань. Именно тогда начались регулярные контакты между Центральным Китаем и Чуйской долиной. Позже в "Записках о Западном крае" знаменитый путешественник Сюаньцзан подробно описал древний город Суяб.

Городище Баласагун и другие памятники Шёлкового пути, расположенные по обе стороны Тянь-Шаня, до сих пор хранят материальные свидетельства взаимного обогащения евразийских цивилизаций. На протяжении веков торговые караваны пересекали эти горы, а народы двух стран строили мосты и дороги для гуманитарного обмена, сформировав прочную историческую основу современных отношений.

Современное сотрудничество приносит реальные плоды

Сегодня практическое партнерство Пекина и Бишкека приносит конкретные результаты, непосредственно улучшая жизнь граждан двух страны.

В Кыргызстане активно развивается инфраструктура: строится масштабная сеть дорог и мостов, а образовательные платформы - Институты Конфуция и мастерские Лу Баня - дают молодёжи доступ к языковому и профессионально-техническому обучению.

Стабильно продвигается стратегический проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Эта транспортная артерия, которую в Кыргызстане справедливо называют "столь же необходимой, как воздух и вода", позволит стране выйти из изоляции и превратиться из государства, "запертого сушей", в ключевой сухопутный транзитный хаб Евразии.

В торгово-экономической сфере Китай уже много лет удерживает статус крупнейшего торгового партнёра и инвестора Кыргызстана. Китайские смартфоны и электромобили стали привычной частью повседневной жизни кыргызстанцев.

Не менее активно развивается и гуманитарный вектор: стороны сотрудничают в области традиционной китайской медицины, совместно охраняют культурное наследие и развивают побратимские связи между городами. Наглядным примером служит эпос "Манас" - это нематериальное культурное наследие обе страны совместно берегут и передают будущим поколениям.

От добрососедства - к всестороннему стратегическому партнёрству

За три с лишним десятилетия дипломатических отношений связи двух стран совершили качественный рывок - от добрососедства к всестороннему стратегическому партнёрству в новую эпоху.

В ходе визита главы государств подписали исторический документ - Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Кыргызстаном, закрепив принцип дружбы поколений на международно-правовом уровне.

В Кыргызстане подчёркивают: сотрудничество с КНР давно вышло за рамки отдельных торговых сделок. Это пример того, как соседние государства могут строить отношения на взаимном доверии, объединять интересы и помогать друг другу в развитии. Пройдя проверку временем, китайско-кыргызские отношения вступили в свой наилучший, "золотой период".

"Шанхайский дух" и новый этап развития ШОС

После завершения государственного визита Си Цзиньпин принял участие в 26-м заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. За 25 лет организация прошла путь до крупнейшего в мире регионального объединения по площади, населению и экономическому потенциалу.

В основе работы организации лежит "шанхайский дух" - взаимное доверие, равенство, консультации, уважение к многообразию цивилизаций и стремление к совместному развитию. Этот подход доказал, что эффективная модель международных отношений может строиться без создания военных блоков и конфронтации с третьими странами.

На саммите лидер КНР озвучил четыре ключевых предложения по развитию ШОС:

  1. Ставить развитие в приоритет;
  2. Уделять первостепенное внимание безопасности;
  3. Придерживаться ориентации на человека;
  4. Развивать диалог и консультации.

Особый резонанс вызвала встреча в формате "ШОС+". Китай предложил задействовать "силу ШОС" для процветания Евразии, "мудрость ШОС" - для поддержки Глобального Юга, и "действия ШОС" - для реформирования системы глобального управления.

Пекин содействует запуску четырёх центров безопасности ШОС, созданию Международного центра сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, а также таких практических площадок, как Центр портовой экономики и Центр сотрудничества в области базового образования. Это формирует благоприятную внешнюю среду для мирного развития всего региона.

От Бишкека до Урумчи: цифровая интеграция

Практическое сотрудничество - главный источник жизненной силы многосторонних институтов. Сразу после Бишкекского саммита в Синьцзяне прошёл Форум цифровой экономики ШОС – 2026 под девизом "Цифровые связи ШОС, интеллектуальное будущее".

Форум подчеркнул стратегическую роль Синьцзяна как "золотого транспортного коридора" и главных ворот Китая на Запад. По итогам встреч министров, экспертов и бизнеса был утверждён "Перечень ключевых направлений сотрудничества в сфере цифровой экономики на 2026–2027 годы".

Речь идёт о развитии цифровой инфраструктуры, расширении электронно-световой торговли и координации правил цифрового управления. Китай ускоряет создание вычислительных кластеров и содействует строительству Цифрового Шёлкового пути, что позволит традиционным отраслям стран ШОС провести глубокую технологическую модернизацию.

Совместное будущее

Бишкекский саммит и последовавшие за ним инициативы показали гармоничное сочетание исторического наследия и современных технологий.

Договор о вечном добрососедстве между Китаем и Кыргызстаном стал эталоном двусторонних связей, саммит ШОС предложил понятные ценности для международной политики, а цифровой форум в Урумчи открыл перед Евразией новые технологические горизонты.

История взаимодействия Китая и Кыргызстана доказывает: страны с разной культурой и государственным устройством способны находить точки соприкосновения и успешно развиваться вместе, внося в современный нестабильный мир ценную определённость и позитивную энергию.

Автор: Чжан Дэнкэ, заместитель декана, доцент Факультета китайского языка и литературы Синьцзянского университета


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URL: https://www.vb.kg/461736
Теги:
Китай, Кыргызстан
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