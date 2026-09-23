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Кыргызстан собрал представителей мировой деловой авиации в Караколе

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- Назгуль Абдыразакова
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22 сентября в Международном аэропорту "Каракол" впервые в Кыргызстане состоялся Business Aviation Summit 2026, собравший представителей международного авиационного сообщества, деловой авиации, авиастроения и смежных отраслей. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

В мероприятии приняли участие представители Asman Airlines, Airbus, Bombardier, ACS Central Asia, COMAC, Kaz Air Jet, Aelia Insurance, Jet24, Volare Aviation, PamAir, Comlux, Flight Consulting Group, Dzun и других компаний.

Основной целью саммита стала презентация возможностей авиационной инфраструктуры Кыргызстана и Международного аэропорта "Каракол" как перспективной площадки для развития деловой авиации.

Участники обсудили развитие международного сотрудничества, совершенствование аэропортовой инфраструктуры, расширение авиационного сообщения, а также потенциал Каракола и Иссык-Кульского региона в сфере развития туризма и привлечения инвестиций.

Особый интерес участников саммита вызвала статическая выставка воздушных судов, организованная на перроне Международного аэропорта "Каракол". На ней были представлены бизнес-джеты различных моделей, а также вертолеты.

Отдельное внимание было уделено самолету COMAC китайского производства, адаптированному для выполнения медицинских рейсов. На перроне также был представлен самолет De Havilland Dash 8-400 авиакомпании Asman Airlines.

"Проведение Business Aviation Summit 2026 стало еще одним важным шагом в развитии авиационной отрасли Кыргызстана и укреплении сотрудничества с международным авиационным сообществом", -подытожил директор по коммерции ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Аман Мамаев.


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URL: https://www.vb.kg/461745
Теги:
авиация, Иссык-Кульская область, Каракол, саммит, туризм, Кыргызстан, самолеты
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