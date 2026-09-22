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"Тазалык" получил новую технику для уборки Бишкека

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- Назгуль Абдыразакова
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Во время пресс-тура мэр Бишкека Айбек Джунушалиев передал муниципальному предприятию "Тазалык" 22 единицы новой спецтехники. Ключи получил директор предприятия Женишбек Осмоналиев.

По словам руководителя "Тазалыка", среди переданной техники пять малотоннажных автомобилей Labo. Их будут использовать для оперативного передвижения по городу и выполнения различных работ, в том числе покоса сорной растительности.

Также предприятие получило автомобили МАЗ и специализированную технику отечественного производства.

Как рассказал Осмоналиев, сейчас на базе "Тазалыка" насчитывается более 400 единиц различной спецтехники, включая мусоровозы, тракторы и экскаваторы.

"Пока нельзя сказать, что техники полностью хватает, но мы будем вести работу с имеющейся техникой", - отметил он.

На приобретение техники, по его словам, направили около 83 млн сомов. Осмоналиев также сообщил, что водители для новых машин уже есть и готовы приступить к работе.


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URL: https://www.vb.kg/461742
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, Кыргызстан, Айбек Джунушалиев
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