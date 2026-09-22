В Бишкеке выявили незаконный сбор и хранение корней эндика

В Бишкеке выявили гражданина, который незаконно собирал и хранил корни эндиковой травы. Материалы по факту переданы в милицию, сообщает пресс-служба Минприроды.
Нарушение выявили сотрудники Регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району Службы экологического и технического надзора.
На место вызвали оперативную группу Свердловского РУВД. Гражданина и собранные материалы передали сотрудникам милиции для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке.
В Минприроды отметили, что незаконно собранные растительные материалы подлежат конфискации. За нарушение также предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызстана о правонарушениях.
Эндик относится к редким и ценным природным ресурсам. В Кыргызстане действует мораторий на его сбор, поэтому незаконное выкапывание и заготовка растения влекут ответственность.
Корень эндика используется в народной и традиционной медицине. Само растение также играет роль в сохранении горных экосистем и предотвращении эрозии почвы.