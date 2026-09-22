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В Бишкеке выявили незаконный сбор и хранение корней эндика

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке выявили гражданина, который незаконно собирал и хранил корни эндиковой травы. Материалы по факту переданы в милицию, сообщает пресс-служба Минприроды.

Нарушение выявили сотрудники Регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району Службы экологического и технического надзора.

На место вызвали оперативную группу Свердловского РУВД. Гражданина и собранные материалы передали сотрудникам милиции для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке.

В Минприроды отметили, что незаконно собранные растительные материалы подлежат конфискации. За нарушение также предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызстана о правонарушениях.

Эндик относится к редким и ценным природным ресурсам. В Кыргызстане действует мораторий на его сбор, поэтому незаконное выкапывание и заготовка растения влекут ответственность.

Корень эндика используется в народной и традиционной медицине. Само растение также играет роль в сохранении горных экосистем и предотвращении эрозии почвы.


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URL: https://www.vb.kg/461723
Теги:
Минприродресурсов, нарушения, экология, Бишкек
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