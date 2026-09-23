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Новые системы полива: Кыргызстан объединяет усилия с соседями

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ОАО "Кыргызсуудолбоор" при Службе водных ресурсов Минсельхоза КР подпишет и реализует меморандумы о сотрудничестве с ведущими профильными компаниями Казахстана и Узбекистана. Соглашения направлены на развитие и практическое внедрение современных систем капельного и дождевального орошения в Кыргызстане.

Договорённости стали итогом рабочего визита кыргызской делегации во главе с председателем правления "Кыргызсуудолбоор" Эрмеком Дурусалиевым, который прошёл с 15 по 18 сентября.

В Алматы представители Кыргызстана провели переговоры с руководством ТОО "ADAMANT Inc.". Стороны обсудили разработку проектных решений с учётом специфических климатических и гидрологических условий республики, после чего закрепили намерение о совместной работе подписание Меморандума о взаимопонимании.

В Ташкенте делегация провела серии встреч и изучила производственные мощности компаний DEBYUT, "AgroTomçi suğoriş tizimlari" и "Аква консалт", специализирующихся на выпуске оборудования для современных систем полива. По итогам переговоров с узбекскими партнёрами также был подписан Меморандум о сотрудничестве.

В рамках достигнутых соглашений планируется совместная разработка проектов, обмен опытом и адаптация передовых технологий к аграрным потребностям Кыргызстана. Ожидается, что переход на капельное и дождевальное орошение позволит существенно повысить эффективность использования водных ресурсов и урожайность сельскохозяйственных земель в стране.


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URL: https://www.vb.kg/461733
Теги:
водоснабжение, Кыргызстан
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