Денис Петрашов остановился в шаге от медали Азиатских игр-2026

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов занял четвертое место на дистанции 100 метров брассом на Азиатских играх 2026 года.

В финальном заплыве представитель Кыргызстана показал результат 59,39 секунды. Петрашов улучшил свое время по сравнению с квалификацией, где финишировал за 1 минуту 00,22 секунды.

В борьбе за бронзовую медаль кыргызстанцу не хватило всего 0,38 секунды. Третье место занял представитель Китая Цинь Хайян, показавший время 59,01 секунды.

Золотые медали достались китайцу Дон Чжихао и японцу Сину Охаси, которые финишировали с одинаковым результатом - 58,64 секунды.

Петрашов продолжит выступление на Азиатских играх и примет участие еще в двух дисциплинах брассом.

Еще одна представительница Кыргызстана Айымкыз Айдаралиева выступила на дистанции 200 метров вольным стилем. Она показала результат 2 минуты 05,23 секунды и заняла 12-е место, не сумев выйти в финал. При этом ее результат стал новым рекордом Кыргызстана.

В составе сборной Кыргызстана в соревнованиях по плаванию также выступает Даниэль Насрединов.