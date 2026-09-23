На что способна молодежь Кыргызстана, если дать ей выйти за рамки учебников

Пока базовое образование пытается преодолеть кризис, талантливые школьники и студенты находят социальные лифты в международных технологических проектах. Разбираемся, как точечные образовательные проекты помогают строить высокотехнологичное будущее республики.

В последнем рейтинге Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA-2025) Кыргызстан занял не самое вдохновляющее место – 80-е из 91 возможных. Исследование оценивает массовую подготовку: базовую читательскую, математическую и естественно-научную грамотность обычных 15-летних школьников по всей стране. И хотя место в самом "хвосте" подтверждает системные проблемы в школах (нехватку кадров, слабую инфраструктуру и устаревшие методики), министр просвещения КР Догдуркул Кендирбаева отмечает позитивную динамику - республика поднялась на 11 позиций по сравнению с прошлыми результатами:

"Кыргызстан занял 80-е место из 91 страны, и это показатель стабильного динамичного роста по всем направлениям. Мы не на первом месте, но и не в конце. Это, считаем, успех для нас после 17-летнего перерыва".

И на этом фоне вдруг новость о том, что команда ординаторов из КГМА взяла бронзу на Международном студенческом чемпионате Global HackAtom в Екатеринбурге 14-15 сентября – состязании, где требуется не просто серьезная подготовка, а реальные и основательные знания в атомной энергетике. О чем говорит такой разрыв между 80-м местом в PISA-2025 и победами наших студентов в сложном технологическом конкурсе? Можно было бы сказать, что об участии обычных школьников в одном рейтинге и чуть более подкованных людей постарше в другом. Но нет. Это про интеллектуальный потенциал и про то, как работает человеческий капитал.

Открытие 3D-лабораторий, просветительские лекции и технологические конкурсы создают запрос на инженерию и точные науки. Например, в марте-мае 2026 года Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова стал площадкой для обсуждения будущего энергетики: представительство Росатома в Кыргызстане организовало показ документального фильма "Атом" Оливера Стоуна и провело "Атомный квиз". Это позволило студентам-инженерам увидеть, что физика и химия - не просто параграфы из старого учебника, а шанс построить международную карьеру. Так что, интеллектуальный потенциал в Кыргызстане есть, и он мощно раскрывается там, где появляется конкурентная среда и нестандартные задачи.

Интеллектуальный прорыв: Ядерный кочевник

14-15 сентября в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодёжи состоялся финал Global HackAtom. Всего за сутки более 80 победителей национальных этапов из 15 стран должны были найти решения реальных задач из атомной отрасли. Как правило, участие в этом состязании принимают те, кто обучается на соответствующих специальностях, будущие инженеры, энергетики - необходимо иметь определенные знания, подготовку, чтобы дойти до финала. Кыргызстан же представляла команда из Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) им. Ахунбаева: Бурул Абдухалыкова, Бегимай Абжамилова, Дана Аширкулова, Беназир Талипжан кызы и Алтынай Сатылганова.

Global HackAtom проводится он уже второй раз, но Кыргызстан участвовал впервые и сразу заявил о себе как о стране, в которой студенты обладают впечатляющим интеллектуальным потенциалом, умеют мыслить нешаблонно и способны выходить далеко за рамки своей профессии.

Менее чем за 20 часов будущие врачи с нуля разработали концепцию атомного города будущего "Ядерный Кочевник" - на воде, из пяти комплексов и с малым атомным реактором в центре. Студентки спрогнозировали рост населения до 50 тысяч человек в течение пяти лет, внедрили сельское хозяйство на базе аэропоники и предоставили пути решения экологических и энергетических проблем. Реакторный модуль они полностью погрузили под воду, чтобы сэкономить ресурсы на охлаждении. Для обеспечения рентабельности энергию предложили направлять не только на материк, но и на питание вычислительных мощностей (дата-центров) прямо в океане.

"Мы решили, что реакторный модуль лучше всего полностью расположить под водой - так охлаждение работает эффективнее и с меньшими затратами ресурсов. Но для целого города одного модуля недостаточно, ведь его население должно расти. Поэтому мы придумали систему достраиваемых блоков, которые соединяются между собой в мегаполис. При этом каждый блок абсолютно независим. Если на одной платформе происходит, например, техническая авария, она легко отсоединяется от остальных, а другие блоки в полной безопасности могут продолжить плыть по течению или пришвартоваться у берегов других портовых городов", - рассказывает о проекте капитан команды Алтынай Сатылганова.

Куратор команды Отабек Бекманов предполагает, что решить сложную задачу и выдержать напряжение удалось благодаря медицинской закалке - студентам-медикам нередко приходится учить по ночам большие массивы информации, а утром идти на сложнейший экзамен.

"Мы оказались просто более стрессоустойчивыми. Конечно, нервы иногда сдавали, но мы очень дружная команда, поэтому все острые углы сглаживали мирно. Да, наша будущая профессия связана с радиологией, но ядерная физика - это точно не наша учебная программа", - отмечает Отабек Бекманов.

От хакатонов к системной подготовке кадров

13-14 мая на национальном этапе будущие врачи-радиологи обошли 12 студенческих команд из КРСУ, КНУ имени Ж. Баласагына и КГТУ имени И. Раззакова. Медики придумали концепт специального калькулятора, высчитывающего подготовку пациента и противопоказания перед процедурой с использованием радиофармпрепаратов.

Тема национального этапа была напрямую связана с ядерной медициной, которая сейчас активно внедряется в систему здравоохранения Кыргызстана. В борьбе с серьезными заболеваниями ядерные технологии - это зачастую единственная возможность сохранить здоровье и жизнь человека. Однако для полноценной работы современных онкологических и диагностических центров стране остро не хватает медицинских физиков.

Для решения этого кадрового дефицита в мае 2026 года Томский политехнический университет и КРСУ официально скрепили подписями соглашение о запуске совместной программы "Медицинская физика". Партнером проекта выступило подразделение госкорпорации "Росатом" - ООО "Росатом Технологии Сооружения". Это значит, что теперь в Кыргызстане будут готовить специалистов экстра-класса, способных работать с самым сложным оборудованием ядерной медицины, чтобы обеспечить полную радиационную безопасность для пациентов и врачей. Практическую базу для студентов планируется развернуть в Национальном центре онкологии и гематологии в Бишкеке.

"Фундамент любой высокотехнологичной отрасли формируют люди и их экспертиза. Подписание соглашения о запуске программы по медицинской физике - это наш общий шаг к тому, чтобы молодые таланты Кыргызстана получали компетенции мирового уровня здесь и сейчас", – подчеркнул тогда Дмитрий Константинов, руководитель представительства госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике.

Мирный атом: от медицины до инфраструктуры

Опухоль мозга - такой диагноз нередко звучит для пациента как смертный приговор. Однако на базе Томского политеха специалисты уже испытывают технологию нейтрон-захватной терапии - происходит ядерная реакция, разрушающая опухолевую клетку изнутри и не травмирующая здоровые ткани. Радиофармпрепараты, получаемые с помощью реакторов и циклотронов, также используются для выявления болезней сердца на ранних стадиях - помогают, например, обнаружить скрытую ишемию миокарда и спасти человеку жизнь.

Современные методы лечения невозможно представить без ядерных технологий, в том числе без сопутствующих технических решений, упрощающих клинические процессы. Решения, разработанные студентами на "Хакатоме", нередко применяются и в реальной жизни, а на защиту проектов приходят потенциальные работодатели – руководители предприятий атомной отрасли и компаний, связанных с ядерными технологиями.

"Запомнился кейс, когда студенты разработали для онкологической клиники специальную программу для онлайн-записи на прием жителей отдаленных горных районов страны. В программу также был встроен информационный модуль для консультации с врачом. Специалист может ответить на вопросы, успокоить пациента и развеять страхи, связанные с радиотерапией. Проект был дополнен мобильным приложением. Руководители Национального агентства по атомной энергии с удовольствием забрали это решение", - отмечает руководитель научно-образовательного центра международного ядерного образования ТПУ Вера Верхотурова.

Также она привела в пример проект, созданный на базе игры Minecraft гуманитариями и IT-специалистами. В качестве ключевого персонажа они создали клетку организма, которая путешествовала по кровеносным сосудам, пока игрок наблюдал за развитием опухоли и борьбой радиофармпрепарата с болезнью. Игру в итоге использовали для профориентационной работы со студентами.

Аддитивные технологии в гидроэнергетике: 3D-печать оборудования

Параллельно развиваются инженерные специализации: в КРСУ в феврале 2026 года запущен проектный офис и лаборатории по технологиям 3D-печати для нужд гидроэнергетики. Студенты учатся создавать цифровые модели и печатать реальные элементы гидротехнических сооружений. В будущем это позволит быстрее пройти путь от проектирования до готовой детали - прежде всего за счет снижения сроков и себестоимости производства. Так, при ремонте оборудования затраты на электроэнергию могут сокращаться до 75 процентов, а производство можно довольно быстро переориентировать на выпуск другого необходимого оборудования – без длительной перенастройки процессов.

Аддитивные технологии уже активно используются не только в энергетике, но и в автопроме, медицине и в атомной отрасли. По сути, это универсальный инструмент, который подходит для тех сфер, где важны точность, надежность и скорость изготовления оборудования. Деталь создается строго по цифровому чертежу, выращивается слой за слоем, используется ровно столько металла, сколько необходимо.

"Мир стоит на пороге активного внедрения технологий 3D-печати в промышленное производство, в том числе гидроэнергетическое. И Кыргызстан здесь может стать эталонной площадкой – не только для себя, но и для всего региона. У "Росатома" накоплен большой опыт развития сети центров аддитивных технологий, и сегодня мы готовы делиться этим опытом. Уверен, что после реализации первых практических проектов этот опыт будет востребован и в других странах СНГ", – рассказывает глава представительства "Росатома" в КР Дмитрий Константинов.

По словам представителя "Росатома", для Кыргызстана, где экология и чистота водных ресурсов являются национальным приоритетом, внедрение таких чистых методов в гидроэнергетике - это стратегический выбор и технологический фундамент, который позволяет развивать энергетику в полной гармонии с экосистемой горного края.

Профориентация с погружением: школьница из Майлуу-Суу и экспедиция на Северный полюс

Работа с кадрами начинается еще на этапе средней школы. В августе 2026 года восьмиклассница школы № 54 из города Майлуу-Суу Мээрим Турдумахаматова стала участницей VII научно-просветительской экспедиции "Ледокол знаний", а сам арктический рейс вошел в историю как 200-я экспедиция надводного судна к Северному полюсу.

"Арктика поражает воображение, это словами не описать. Было холодно, но так красиво, а вокруг ледокола ходили медведи. Северный полюс - 90 градусов северной широты - это вершина мира. И стоять там с флагом своей страны было незабываемо. Эта экспедиция вдохновила меня лучше узнать нашу планету, и сейчас я думаю о том, чтобы связать жизнь с атомной энергетикой", - рассказала Мээрим Турдумахаматова.

Чтобы попасть на борт атомного ледокола "50 лет Победы", школьница прошла три этапа отбора, обойдя 827 претендентов из Кыргызстана. В финале она успешно защитила проект о том, как атомные технологии меняют современный мир. Во время десятидневного рейса к Северному полюсу подростки из 15 стран не просто изучали Арктику, но и работали в аэрокосмической лаборатории: запускали радиозонды для обеспечения связи на Северном морском пути и испытывали возвратную стратосферную платформу.

Капитан атомного ледокола Руслан Сасов подчеркивает, что экипаж всегда с трепетом относится к этому проекту: в экспедицию попадают самые умные и талантливые ребята, а госкорпорация и команда судна помогают им осуществить мечту - увидеть, как атомная энергия служит мирным целям, помогает безопасно покорять суровые уголки планеты, защищать хрупкую природу Арктики и двигать вперед науку, ломая преграды подобно ледоколам.

Рост в обход системных барьеров

Сфера применения атома не ограничивается АЭС, а включает в себя высокоточную медицину (от ранней диагностики болезней сердца до лечения сложных онкологических заболеваний), опреснение воды, обеспечение работы крупных дата-центров, развитие сельского хозяйства и масштабные научные исследования - вплоть до создания новых материалов и освоения Арктики.

Проекты вроде Global HackAtom, магистратуры ТПУ или экспедиции "Ледокол знаний" отбирают самых мотивированных, проактивных и способных учеников и студентов. Успех ординаторов КГМА показывает, что интеллектуальный потенциал в Кыргызстане есть, но раскрывается он только там, где появляется конкурентная среда и нестандартные задачи.

Когда система общего образования не справляется с подготовкой кадров под современные технологические вызовы, эту нишу частично заполняют международные инициативы. Для школьницы из Майлуу-Суу или студентов-медиков из Бишкека проекты "Росатома" становятся образовательным лифтом - дают то, чего часто не хватает в стандартной программе: прямой доступ к передовым технологиям, международной экспертизе и прикладным задачам (например, проектированию плавучего атомного города или работе с 3D-печатью для ГЭС), позволяя талантливой молодежи расти в обход системных барьеров.

Образовательные инициативы корпораций не могут решить глобальные проблемы школ, которые подсвечивает PISA, но они дают наиболее способной молодежи инструменты для того, чтобы конкурировать на мировом уровне и в будущем развивать науку внутри страны.