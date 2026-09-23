Большое сердце кыргызстанки растрогало Маргариту Симоньян

Кыргызстанки пришли к Маргарите Симоньян сделать маникюр и педикюр. Но обычная встреча закончилась обещанием помочь ребенку.

Одна из женщин рассказала, что работает ради семьи и лечения приемного сына. При этом она собирается построить дом и мечтает взять из детдома еще одного ребенка - девочку.

Симоньян призналась, что история кыргызстанки заставила ее по-другому посмотреть и на собственные трудности. Она пообещала помочь с лечением мальчика.

"Когда такое слышишь и видишь, что приходит человек заработать какие-то деньги, чтобы содержать ребенка, построить дом и еще взять девочку из детдома... смотришь на себя в зеркало и говоришь себе: "Хватит ныть! Встала и пошла!"" - сказала Симоньян.

История о том, как одна женщина, несмотря на собственные заботы, продолжает помогать детям, а другая - поддержала ее большое сердце.