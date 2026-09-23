Кыргызстан обозначил задачи на период членства в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев назвал превентивную дипломатию одним из ключевых приоритетов страны в Совете Безопасности ООН в 2027–2028 годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом он заявил 21 сентября в Нью-Йорке на рабочем обеде министров иностранных дел новоизбранных непостоянных членов Совбеза ООН. Во встрече в формате I5 приняли участие представители Австрии, Кыргызстана, Португалии, Тринидада и Тобаго и Зимбабве.

Кулубаев отметил, что предстоящее членство Кыргызстана в Совете Безопасности станет первым в истории страны. По его словам, это не только историческое достижение, но и большая ответственность перед государствами - членами ООН.

Глава МИД подчеркнул, что работа новых непостоянных членов Совбеза приходится на непростой период в международной политике, поэтому особое значение приобретает сохранение пространства для диалога.

Говоря о превентивной дипломатии, Кулубаев сослался на опыт мирного урегулирования пограничных вопросов в Центральной Азии и принятую по инициативе Кыргызстана резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Мирное урегулирование пограничных споров".

Министр также затронул ситуацию в Афганистане, роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и взаимосвязь безопасности и развития, включая климатические, водные и продовольственные риски. Он напомнил, что в 2027 году в Бишкеке планируется проведение второго Глобального саммита по горным регионам.

Кулубаев также предложил странам I5 проводить регулярные консультации дипломатических миссий, использовать региональный опыт каждой страны, поддерживать механизмы раннего предупреждения и взаимодействовать с Комиссией ООН по миростроительству.

В завершение глава МИД подтвердил готовность Кыргызстана быть открытым и ответственным партнером в Совете Безопасности ООН в 2027–2028 годах.