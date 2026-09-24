Азамат Касыбеков: Коррупция почти всегда оставляет информационный след

Председатель Независимого союза журналистов Кыргызстана, медиаэксперт Азамат Касыбеков рассказал о современных инструментах журналистских расследований и о том, как искусственный интеллект меняет работу журналистов.

Выступая на семинаре по вопросам противодействия коррупции, он отметил, что социальные сети, видеоплатформы, искусственный интеллект и открытые базы данных сами по себе не делают журналистский материал эффективным. В основе качественного расследования, по его словам, остается правильно поставленный вопрос.

"Эффективность начинается с правильно поставленного вопроса. Затем журналист должен найти данные, проверить их, сопоставить, предоставить аудитории, проследить и уточнить, последовала ли реакция", - сказал Касыбеков.

По его словам, современным медиаинструментом следует считать не отдельную программу или сервис, а всю цепочку журналистской работы - от получения первого сигнала до общественного или институционального результата.

Касыбеков рассказал, что еще пять-шесть лет назад журналисты-расследователи изучали открытые источники, архивировали удаленные страницы, сравнивали сведения из различных реестров, анализировали фотографии и публикации в социальных сетях.

Место съемки иногда удавалось определить по линии гор, архитектуре зданий, вывескам и другим визуальным признакам. Журналисты также устанавливали связи между людьми и компаниями, изучали государственные закупки, сопоставляли даты, адреса и фамилии. На такую работу могли уходить месяцы.

Сегодня многие подобные операции можно выполнить значительно быстрее. Однако, по мнению медиаэксперта, это не означает, что работа журналиста стала проще.

"Наоборот, технологический порог профессии сильно повысился", - отметил он.

Вместе с новыми возможностями появились искусственно созданные изображения, поддельные аудио- и видеозаписи и другие способы манипулирования информацией. Поэтому на журналистов ложится дополнительная ответственность за проверку цифрового контента.

Одним из основных инструментов современной расследовательской журналистики Касыбеков назвал OSINT -поиск, проверку и анализ информации из открытых источников.

По его словам, фотография, видеозапись, тендерный документ или публикация в социальной сети редко дают готовый ответ, однако могут стать отправной точкой расследования. Фотографии можно проверять через обратный поиск изображений, сопоставлять с картами и спутниковыми снимками, а видео - анализировать покадрово для установления времени и места съемки.

Касыбеков подчеркнул, что современные технологии позволяют достаточно убедительно фальсифицировать даже видеозаписи. В качестве примера он привел созданные с помощью искусственного интеллекта ролики, в которых от имени известных людей, в том числе президента, рекламируются различные товары.

Поэтому, по его мнению, необходимо развивать культуру перепроверки информации.

Еще одним важным инструментом он назвал журналистику данных.

"Коррупция почти всегда оставляет информационный след. Это могут быть государственные закупки, движение бюджетных средств, регистрационные данные, судебные решения и так далее", - отметил Касыбеков.

Задача журналиста, по его словам, заключается не только в поиске отдельных цифр, но и в выявлении закономерностей. Например, почему тендеры регулярно выигрывают одни и те же компании, почему несколько организаций зарегистрированы по одному адресу или почему стоимость закупки значительно отличается от рыночной.

При этом Касыбеков подчеркнул, что обнаруженная аномалия сама по себе не является доказательством коррупции.

"Необычная цена еще не доказывает коррупцию. Совпадающий адрес не означает автоматически наличие сговора. Но такие совпадения помогают сформулировать точные вопросы", - пояснил он.

Для сложных расследований, по его словам, особенно важна командная работа. В качестве примеров международных проектов, созданных благодаря сотрудничеству большого числа журналистов, он привел Panama Papers и Pandora Papers.

Отдельное внимание медиаэксперт уделил искусственному интеллекту. По его словам, ИИ способен значительно ускорить расследовательскую работу: обрабатывать большие массивы информации, распознавать текст в PDF-файлах, расшифровывать аудиозаписи, переводить материалы и искать аномалии в данных.

Кроме того, современные ИИ-инструменты позволяют журналистам использовать программирование посредством команд на обычном языке. Однако Касыбеков подчеркнул, что технологии не освобождают журналиста от необходимости понимать структуру данных, замечать ошибки и самостоятельно проверять полученный результат.

Одновременно, по его словам, требования к журналистам-расследователям постоянно растут, тогда, как самих специалистов в этой сфере становится меньше.

"Несколько месяцев один материал делаешь, потом выпускаешь его и что? Никаких результатов. Это сложная тема. Люди хотят в TikTok за десять секунд что-нибудь посмотреть. Такова жизнь", - сказал он.

Касыбеков отметил, что даже качественно проведенное расследование может остаться без внимания аудитории, если материал получился слишком сложным и непонятным. Поэтому антикоррупционная журналистика, по его мнению, не должна разговаривать с гражданами исключительно языком уголовных статей, многомиллионных сумм и сложных схем.

Еще одним вызовом он назвал доступ к информации. Некоторые источники становятся закрытыми или платными, что создает технологическое неравенство между журналистами и крупными организациями, обладающими значительными финансовыми и административными ресурсами.

По мнению Касыбекова, развитие технологий и усиление крупных корпораций ставят перед журналистикой новые задачи, справиться с которыми отдельному журналисту становится все сложнее.

В завершение он подчеркнул, что противодействие коррупции остается сложной задачей, требующей участия не только государственных органов и журналистов, но и общества.

"Я считаю, что мы все как граждане должны внести свою небольшую лепту в эту борьбу", - заключил Азамат Касыбеков.