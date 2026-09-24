В Кыргызстане впервые проходит миссия "летающего госпиталя" C909

В Кыргызстане впервые проходит благотворительная медицинская миссия "летающего госпиталя" на базе самолета C909. Китайские специалисты будут проводить операции по офтальмологии и оториноларингологии.

Ведущий врач-оториноларинголог больницы офтальмологии и оториноларингологии при Фуданьском университете Сунь Сицай рассказал, что медицинская команда состоит из 40 человек и работает по двум направлениям.

"Мы разделены на два направления: офтальмологию и оториноларингологию. Я представляю оториноларингологию. В этот раз в основном проводим операции, связанные с заболеваниями носа. Здесь довольно распространен аллергический ринит", - рассказал Сунь Сицай.

По его словам, для лечения таких пациентов существует несколько хирургических методов. В Кыргызстане специалисты применяют новый малоинвазивный способ.

"В этот раз мы используем достаточно простой, максимально малоинвазивный метод. Это новый разработанный нами способ. Раньше подобные операции были сложнее. Сейчас процедура проще, результат лучше, а травматичность меньше", - отметил врач.

Подобные операции, по словам Сунь Сицая, уже проводятся в Китае. Он также отметил, что заболевания, с которыми работают специалисты миссии, широко распространены в обеих странах.

"В Китае такие операции проводятся часто, как в офтальмологии, так и в оториноларингологии. Эти заболевания распространены и здесь. Возможно, в Кыргызстане заболеваемость даже выше. Из-за высоты над уровнем моря и интенсивного солнечного света может быть выше распространенность катаракты. Что касается заболеваний носа, большие перепады температуры могут способствовать развитию ринита", - рассказал он.

Отдельно врач объяснил, почему для проведения миссии используется самолет. По его словам, C909 фактически представляет собой мобильный госпиталь с уже установленным оборудованием и организованной системой работы.

"Все здесь изначально спроектировано по отработанной в Китае системе: расположение оборудования, рабочие процессы. Если переносить все в обычную больницу, придется заново устанавливать оборудование и организовывать работу. Кроме того, в разных странах существуют свои требования к регистрации медицинского оборудования", - пояснил Сунь Сицай.

Главное преимущество такого формата, по его словам, заключается в мобильности.

"Это фактически мобильный госпиталь. Он может прибыть в необходимое место и сразу начать работу. Если перевозить каждое устройство отдельно и заново организовывать процесс в стационарной больнице, потребуется намного больше времени. Здесь необходимое оборудование уже находится на борту", - сказал врач.

При этом Сунь Сицай уточнил, что хирургические вмешательства не проводятся непосредственно во время полета. Самолет используется как медицинский комплекс после приземления.

Для Сунь Сицая это первая медицинская миссия в Кыргызстане.

"В Кыргызстане я впервые. До этого участвовал в подобных миссиях во многих других странах, в том числе в странах", - рассказал он.