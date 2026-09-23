Закон о психологической деятельности - что изменится в образовании

Законопроект "О психологической деятельности и психологической помощи", инициированный депутатом Жогорку Кенеша Эльвирой Сурабалдиевой, прошел основной этап постатейного обсуждения в рабочей группе. После доработки документ будет представлен на общественное обсуждение.

Один из принципиальных вопросов проекта - требования к подготовке психологов: какое образование необходимо специалисту, может ли магистратура заменить базовую подготовку и как должно быть организовано дальнейшее профессиональное развитие. Об этом VB.KG поговорил с представителями системы высшего образования.

С чего должна начинаться профессия психолога

Одним из наиболее спорных вопросов стало требование к базовому образованию психолога. Может ли человек с другим высшим образованием получить необходимую подготовку в магистратуре или сначала необходимо пройти полноценное профильное обучение? Об этом мы спросили Бексултана Адаева, ведущего специалиста отдела правового обеспечения и международных договоров Управления права Министерства науки, высшего образования и инноваций КР, члена межведомственной рабочей группы по разработке законопроекта.

Может ли магистратура заменить базовое психологическое образование?

На мой взгляд, поступление в магистратуру по психологии после непрофильного высшего образования требует отдельного и более строгого подхода.

Магистратура рассчитана на два–два с половиной года и не может вместить весь объем знаний и навыков, необходимых психологу. Базовое образование дает последовательную подготовку - от введения в психологию и основных направлений до изучения нервной системы, анатомии и других необходимых дисциплин.

Поэтому, на мой взгляд, базовое психологическое образование должно быть условием для поступления в магистратуру по психологии.

Готовы ли вузы пересматривать требования к магистратуре?

После принятия закона образовательным организациям потребуется проанализировать действующие программы и локальные акты и, при необходимости, привести их в соответствие с новыми требованиями.

Отдельного внимания потребуют краткосрочные курсы, тренинги и программы переподготовки. В рамках рабочей группы обсуждался подход, согласно которому такие программы сами по себе не должны рассматриваться как достаточное основание для допуска к профессиональной деятельности психолога.

Для уже работающих специалистов проектом предусматривается переходный период, в течение которого они смогут привести свою квалификацию в соответствие с установленными требованиями.

Проект также предусматривает периодическое повышение квалификации каждые пять лет и создание Единого государственного реестра психологов. Эти механизмы должны обеспечить не разовый допуск к профессии, а поддержание профессиональной квалификации на протяжении практической деятельности.

Что изменится в системе образования после принятия закона?

Системе образования, потребуется пересмотреть подготовку психологов и образовательные программы в соответствии с новыми требованиями. Профессиональное обучение не должно заканчиваться получением диплома.

Закон поставит перед системой образования задачу не просто формально пересмотреть учебные программы, а определить, какой набор знаний, навыков и компетенций должен получать будущий психолог на разных уровнях подготовки.

Профессиональное обучение не должно заканчиваться получением диплома. Психологу необходимо постоянно обновлять знания, осваивать современные методы и поддерживать профессиональную компетентность. Поэтому система дальнейшего профессионального развития становится важной частью предлагаемой модели регулирования.

Где заканчивается диплом и начинается профессия

Но требования к образованию - только одна сторона вопроса. Не менее важно содержание подготовки и то, насколько университет способен дать будущему психологу практические навыки. Об этом мы поговорили с преподавателем кафедры психологии Бишкекского государственного университета Жыргалбековым Жакшылыком, также участвовавшим в работе межведомственной рабочей группы над законопроектом.

Может ли магистратура компенсировать отсутствие базового психологического образования?

Сегодня в магистратуру по психологии могут поступать как выпускники психологических направлений, так и специалисты с другим первым высшим образованием. Для выпускника-психолога магистратура прежде всего углубляет уже имеющуюся профессиональную подготовку. Для человека с непрофильным образованием требования должны быть иными: программа должна обеспечивать необходимый объем базовой психологической подготовки.

Поэтому вопрос заключается не только в наличии диплома магистра, но и в содержании конкретной образовательной программы, объеме базовых дисциплин и практической подготовки.

Но профессиональное развитие психолога не ограничивается университетским образованием. Важную роль играют дополнительное обучение, супервизия, интервизия, наставничество и другие формы профессионального развития.

Поэтому необходимо определить требования к результатам подготовки на уровне бакалавриата и магистратуры, в том числе с учетом разных образовательных уровней подготовки. При этом важно оценивать не только название образовательной программы, но и ее содержание, поскольку программы разных вузов могут существенно отличаться.

Нужно ли менять требования к поступлению в магистратуру по психологии?

Этот вопрос связан прежде всего с содержанием магистерских программ и профессиональными стандартами.

Если человек приходит в психологию из другой области, важно понимать, какой объем базовой подготовки он получает в магистратуре и соответствует ли он требованиям к профессиональной деятельности.

После получения диплома важную роль в профессиональном развитии психологов могут играть профессиональные объединения - в сфере дополнительного обучения, супервизии, обмена опытом и развития профессиональных стандартов.

Кто должен заниматься повышением квалификации психологов?

Поскольку психология охватывает широкий спектр направлений, большую роль здесь могут играть профессиональные ассоциации - заниматься обучением, повышением квалификации и супервизией.

Вузы, скорее всего, не смогут полностью взять на себя профессиональное развитие специалистов после получения диплома, поскольку оно связано с практикой. При этом университеты должны становиться более практико-ориентированными, обеспечивать студентов базами практики и давать больше практической подготовки на уровне бакалавриата и магистратуры.

После получения диплома профессиональное развитие, на мой взгляд, в большей степени должно переходить к профессиональным объединениям. При этом и сами ассоциации должны повышать требования к качеству своей работы.

Что изменит новый подход

Законопроект впервые предлагает связать требования к образованию психолога с условиями допуска к профессиональной деятельности и дальнейшим профессиональным развитием.

Один из наиболее обсуждаемых вопросов при разработке проекта - как обеспечить необходимый уровень базовой подготовки и при этом учесть существующие образовательные траектории, включая магистратуру после другого высшего образования.

Поэтому после принятия закона важным станет не только формальное приведение образовательных программ в соответствие с новыми требованиями, но и определение того, какие знания, практические навыки и профессиональные компетенции должен получать специалист на каждом этапе подготовки.

Эффективность новой модели будет зависеть от того, насколько последовательно эти требования смогут реализовать государственные органы, образовательные организации и профессиональное сообщество.