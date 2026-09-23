Места, которыми хочется делиться: Межгород Яндекс Go ищет "Народных гидов"

Знаете место, которого нет в популярных туристических подборках, но куда точно стоит поехать? Расскажите о нем и получите шанс выиграть крутой набор для путешествий.

Межгород Яндекс Go объявил о запуске конкурса "Народный гид".

Для участия нужно опубликовать в открытом профиле Instagram видео или фотокарусель про свое любимое место и поделиться полезным советом: где вкусно поесть, хорошо поспать, в какой час смотреть самый незабываемый закат.

К публикации необходимо добавить геометку или координаты, хэштег #Ятут, отметить @yandex.go.kyrgyzstan и подписаться на него.

Принять участие в конкурсе можно до 15 октября. 20 октября жюри объявит имена победителей. Авторы трех лучших публикаций получат наборы для путешествий: двухместную палатку, спальный мешок, каремат и другое полезное туристическое снаряжение от известных брендов. Еще десять участников получат мерч и промокод на Межгород Яндекс Go.

Лучшие истории и кадры войдут в официальный путеводитель и видеоальманах, а выбранные локации появятся в специальном разделе на Яндекс Картах.

Поделитесь любимыми локациями, которые поражают красотой и хранят особые воспоминания.