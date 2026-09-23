Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

Места, которыми хочется делиться: Межгород Яндекс Go ищет "Народных гидов"

245  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Знаете место, которого нет в популярных туристических подборках, но куда точно стоит поехать? Расскажите о нем и получите шанс выиграть крутой набор для путешествий.

Межгород Яндекс Go объявил о запуске конкурса "Народный гид".

Для участия нужно опубликовать в открытом профиле Instagram видео или фотокарусель про свое любимое место и поделиться полезным советом: где вкусно поесть, хорошо поспать, в какой час смотреть самый незабываемый закат.

К публикации необходимо добавить геометку или координаты, хэштег #Ятут, отметить @yandex.go.kyrgyzstan и подписаться на него.

Принять участие в конкурсе можно до 15 октября. 20 октября жюри объявит имена победителей. Авторы трех лучших публикаций получат наборы для путешествий: двухместную палатку, спальный мешок, каремат и другое полезное туристическое снаряжение от известных брендов. Еще десять участников получат мерч и промокод на Межгород Яндекс Go.

Лучшие истории и кадры войдут в официальный путеводитель и видеоальманах, а выбранные локации появятся в специальном разделе на Яндекс Картах.

Поделитесь любимыми локациями, которые поражают красотой и хранят особые воспоминания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461761
Теги:
конкурс, туризм, Кыргызстан, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  