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Для экзаменов на права в Кыргызстане выделят свыше 250 машин

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане планируют ликвидировать очереди при сдаче квалификационных экзаменов на получение водительских прав. Для своевременного приёма практических испытаний Государственному центру по регистрации транспортных средств и водительского состава выделят более 250 единиц автотранспорта, сообщает Управление делами Президента КР.

Об этом стало известно в ходе рабочего визита Управляющего делами Президента КР Каныбека Туманбаева в профильное ведомство. На встрече с директором госцентра Тынчбеком Саидова и руководителями подразделений обсуждались приоритетные направления реформы: масштабная цифровизация процессов, расширение спектра онлайн-услуг и повышение качества обслуживания граждан.

Помимо пополнения учебного автопарка, ведомство создает специальную инфраструктуру для водителей, планирующих трудоустройство за рубежом. В стране возводят современный автодром, соответствующий международному стандарту Code 95. На прохождение профильной подготовки и получение данной квалификации уже поступило свыше 200 заявок.

Каныбек Туманбаев поручил усилить работу по обеспечению прозрачности экзаменационного процесса, минимизации коррупционных рисков и созданию равных условий для всех претендентов.

Параллельно обновляется и материально-техническая база службы: в Бишкеке строится новое здание центрального аппарата, а в Оше в ближайшее время откроется современное региональное отделение с новым оборудованным автодромом. По итогам поездки руководству центра дан ряд поручений по ускорению внедрения цифровых решений и созданию комфортных условий для населения.


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URL: https://www.vb.kg/461757
Теги:
Кыргызстан, автомобили, водительское удостоверение
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