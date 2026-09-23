На таможне РК продолжают жить по "понятиям"?

После того как бывший руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев потерял власть, в республике стало "модно" списывать на него всевозможные системные правонарушения. Например, вице-премьер Казахстана, министр финансов Ерулан Жамаубаев в 2023 году, комментируя коррупционные скандалы вокруг казахстанской таможни, намекнул, что следы поставленного на поток мздоимства могут вести к "клану Назарбаевых".

– На самом деле, как вы знаете, президент нашей страны дал поручение навести порядок в таможенной сфере. В этой связи нами было выявлено очень много нарушений. Совместно с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами создана рабочая группа, она работала, все выявленные факты переданы в правоохранительные структуры. Сейчас ведётся расследование. И пополнение, естественно, бюджета, теми суммами, которые не были своевременно оплачены со стороны нарушителей. В прошлом году около 50 миллиардов тенге было взыскано с нарушителей. Там было несколько экономических операторов, которые нарушали, – заявил топ-чиновник в кулуарах Мажилиса (парламента).

С тех пор прошло почти три года, о некогда могущественной семье Назарбаевых стали забывать, но навести порядок среди казахстанских таможенников так и не удалось. Об этом, в частности, свидетельствуют журналисты казахстанского издания Egemen Times, описавшие системные злоупотребления на таможенном посту "Кайрак" – там коррупционеры в погонах запустили схему по "упрощенному" пропуску через границу физлиц и транспортных средств.

Работает эта схема следующим образом. Особо отобранные люди ищут трудовых мигрантов (как правило, из Таджикистана), у которых в России заканчивается срок пребывания. Далее этих людей собирают вместе и везут на российско-казахстанскую границу, где на пункте пропуска "Кайрак" имитируют переезд на казахстанскую сторону, но вместо этого за взятку делают соответствующую отметку в паспорте, после чего группа возвращается на российскую территорию. Как результат – у трудового мигранта автоматически начинает "тикать" второй срок пребывания в Российской Федерации.

Нехитрая и абсолютно не затратная операция приносит казахстанским должностным лицам баснословные барыши. Издание пишет, что "подобные сделки позволяют приобретать автомобили премиум-класса на средства, несоразмерные уровню официальных доходов. Красивые и статусные немецкие автомобили отлично подходят не только для жизни, но и встреч с предпринимателями (в особенности с бывшими сотрудниками поста), основной заработок которых связан с международными грузоперевозками". В казахстанский бюджет, разумеется, от этого золотого потока не попадает ни одного тенге, зато республика с каждым днём всё прочнее закрепляет за собой репутацию наиболее "коррупционноёмкой" страны постсоветского пространства.

Можно сколько угодно пинать ослабевшего "льва" в образе отошедшего от власти Нурсултана Назарбаева, но если и при новых порядках казахстанские таможенные "коты" продолжают жить по прежним, удобным для себя "понятиям", то, значит, дело не в отдельной личности, а в системе. И это касается не только схемы с ищущими заработка таджиками.

Авторы журналистского расследования делают вывод, что причину многокилометровых транспортных пробок на российско-казахстанской и казахско-кыргызской границе, о которых не раз писали СМИ, следует искать в намеренной непрозрачности работы казахстанских таможенников. Когда на пунктах пропуска скапливаются сотни машин и тысячи раздражённых людей, нечистым на руку офицерам гораздо проще проворачивать свои сомнительные операции с трудовыми мигрантами или "упрощённым" досмотром транспортных средств. Если так пойдёт и дальше, то популяция "жирных котов" на казахстанской таможне только продолжит увеличиваться.