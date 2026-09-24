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Генпрокуратура предложила СМИ формулу антикоррупционного материала

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- Назгуль Абдыразакова
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Старший прокурор управления по реализации антикоррупционной политики Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Татьяна Резанова рассказала журналистам, каких принципов следует придерживаться при подготовке материалов о коррупции.

Она выступила на семинаре по вопросам противодействия коррупции, организованном Антикоррупционным деловым советом при президенте Кыргызской Республики совместно с Министерством культуры, информации и молодежной политики.

По словам Резановой, за последние два года противодействие коррупции в Кыргызстане стало выстраиваться как единая система, включающая законодательную базу, государственные институты, цифровые инструменты и профилактические меры.

Одним из ключевых документов стала Государственная стратегия по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025–2030 годы, утвержденная Указом Президента от 5 июня 2024 года № 137.

Кроме того, Указом Президента от 25 марта 2025 года № 100 Генеральная прокуратура была определена уполномоченным государственным органом по предупреждению коррупции. Как отметила Резанова, теперь прокуратура не только выполняет свои традиционные функции, но и координирует превентивную работу, а также ведет мониторинг и оценку реализации антикоррупционной стратегии.

Отдельную часть выступления старший прокурор посвятила работе журналистов с информацией о коррупционных правонарушениях.

По ее словам, одним из основных принципов должна стать опора на документы.

"Мы предлагаем простую рабочую формулу: факт, документ, проверка, позиции сторон, вывод. Скриншот из мессенджера или ссылка на анонимного собеседника - это направление для расследования, но еще не материал. Материал начинается там, где появляется подтверждающий документ", - сказала Резанова.

Генеральная прокуратура, по ее словам, готова содействовать журналистам в получении необходимых документов посредством официальных запросов.

Вторым важным принципом она назвала использование формулировок, соответствующих процессуальной стадии уголовного дела.

Резанова напомнила, что между задержанием, подозрением, обвинением и вступившим в законную силу приговором существует существенная юридическая разница. Поэтому журналистам необходимо учитывать, на какой стадии находится дело.

В частности, вместо категоричного утверждения о совершении преступления она рекомендует использовать формулировку "по версии следствия", если вина человека еще не установлена судом.

"Это не ограничение свободы слова. Это в первую очередь защита самого журналиста от исков и судебных разбирательств", - подчеркнула она.

Еще одним принципом Резанова назвала разграничение фактов, предположений и оценок.

"Не каждый конфликт - это коррупция, не каждая родственная связь - доказательство. Мы предлагаем показывать читателю механизм: кто, на каком основании, в чьих интересах и в результате чего принял решение. Такой подход всегда убедительнее и сильнее, чем прямое обвинение", -сказала она.

При подготовке публикаций журналистам также рекомендуется предоставлять возможность высказаться всем сторонам, в том числе государственному органу, должностному лицу или подрядчику.

По словам Резановой, даже короткий комментарий второй стороны повышает достоверность публикации и позволяет снизить юридические риски. Органы прокуратуры, со своей стороны, готовы отвечать на запросы журналистов в установленном порядке.

Отдельно представитель Генпрокуратуры остановилась на переходе от "журналистики скандала" к журналистике профилактики.

"Самые сильные ваши материалы - это не те, которые заканчиваются заголовком, а те, что заканчиваются вопросом: что нужно изменить, чтобы это не повторилось? Один материал, приводящий к отмене неэффективной процедуры или устранению коррупционного риска, полезнее десяти сенсаций. Это высший класс антикоррупционной журналистики", - отметила Резанова.

Она также призвала журналистов осторожно работать с декларациями и персональными данными. По ее словам, сведения из деклараций могут стать отправной точкой для журналистского исследования, однако сами по себе не являются доказательством нарушения.

Расхождение декларационных сведений с открытыми данными, подчеркнула она, является основанием для дополнительной проверки, но не для вынесения журналистом собственного "приговора". Особой осторожности требуют персональные данные членов семьи, несовершеннолетних и третьих лиц.

Резанова подчеркнула, что перечисленные принципы не являются требованиями к СМИ.

"Это не требование, это предложение рамки совместной работы, в которой каждая сторона делает то, что умеет лучше всего. Органы прокуратуры обеспечивают законность, открытость, своевременный ответ, а журналисты обеспечивают публичное внимание и разговор с обществом", - сказала она.

По ее словам, Генеральная прокуратура готова к системному взаимодействию со СМИ, в том числе к предоставлению ответов на запросы, разъяснений и обратной связи по публикациям.

"Коррупция устойчива там, где ее не замечают и не обсуждают. Государство свою часть работы уже делает. Задача медиа - сделать эту работу видимой, а коррупционные проявления неприемлемыми в общественном сознании. Мы рассчитываем на вас не как на исполнителей, а как на партнеров", - заключила Татьяна Резанова.


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URL: https://www.vb.kg/461763
Теги:
Генеральная прокуратура, СМИ, коррупция, Кыргызстан, журналисты
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