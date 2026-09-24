Как монетизировать внимание. Наргиза Омурбекова о блогерстве в Кыргызстане

Блогерство в Кыргызстане постепенно превращается в отдельную индустрию. За короткими видео стоят расходы на производство, работа команды, рекламные контракты, анализ аудитории и зависимость от алгоритмов социальных сетей.

Известная кыргызстанская блогер Наргиза Омурбекова до прихода в эту сферу работала в SMM и маркетинге. Сегодня блог стал для нее полноценной работой и источником дохода. В интервью "Вечернему Бишкеку" она рассказала, сколько стоит производство контента, почему большое количество подписчиков еще не гарантирует высокий заработок и можно ли в Кыргызстане жить только за счет блога.

- Как блог из увлечения превратился для Вас в работу?

- Первые пять-семь лет я вообще относилась к нему как к увлечению. Не было ощущения, что это может стать полноценной работой и приносить серьезный доход. Все изменилось после того, как я уволилась. У меня был непростой период, произошла определенная внутренняя трансформация, и именно тогда я начала серьезнее относиться к блогу.

До этого я работала в SMM и маркетинге, поэтому определенные знания уже были. Но примерно полгода я все равно не могла найти свой формат. Смотрела на других блогеров, повторяла тренды, пыталась делать то, что делают остальные. И ничего не получалось.

Потом поняла: если ты такой же, как все, тебя просто не замечают. Нужно раскрываться, показывать себя, быть искренней с аудиторией. Когда я начала это делать и стала относиться к блогу как к работе, появилась дисциплина, а вслед за ней результат и рекламодатели.

Причем первые деньги блог начал приносить, когда у меня было всего около трех тысяч подписчиков. Для меня это стало доказательством того, что количество подписчиков само по себе еще ничего не решает.

- На чем сегодня зарабатывает блогер?

- У меня основной источник дохода - рекламодатели. Собственного продукта пока нет. Хотя блогер, у которого сформировалась аудитория, может создать курсы, запустить свой продукт или продавать товары. Возможностей достаточно.

Но недостаточно просто вести страницу и ждать, пока рекламодатель тебя найдет. Нужно выстраивать блог таким образом, чтобы бренды сами хотели с тобой работать. Они смотрят на то, как человек развивается, какие у него ценности, какой образ жизни он показывает, насколько подходит конкретному продукту. Репутация тоже имеет значение.

У меня одна рекламная интеграция может стоить примерно 500-1000 долларов. И сегодня эта сумма уже не обязательно напрямую связана с количеством подписчиков. Даже человек с десятью тысячами подписчиков может хорошо зарабатывать на рекламе, если у него качественный контент, доверие аудитории и интересная рекламодателю ниша.

- Сколько стоит хороший контент?

- Если говорить о качественном ролике с видеографом, расходы могут доходить примерно до 50 тысяч сомов. Нужно учитывать все: работу видеографа, образ, продукты, помощников. Особенно дорого обходится кулинарный контент, потому что для каждой съемки нужно покупать продукты.

Самый дорогой мой ролик стоил около 60 тысяч сомов. Самой большой статьей расходов был видеограф. Хорошие специалисты могут брать от 300 долларов за съемку.

Если я снимаю самостоятельно, конечно, получается дешевле - примерно 5-10 тысяч сомов. Но кроме расходов на конкретный ролик есть постоянные затраты. Нужны свет, петлички, штативы, другая техника. Что-то постоянно приходится покупать или менять.

Есть еще команда. Например, мобилограф может обходиться примерно в 50 тысяч сомов в месяц. Видеографу я плачу отдельно. Некоторые блогеры нанимают менеджеров по работе с рекламодателями, которые получают процент. Я пока сама себе менеджер, плюс мне помогает муж.

Поэтому я действительно считаю блог бизнесом. Со стороны кажется, что человек просто взял телефон и снял 30-секундное видео. Но за этими 30 секундами могут стоять десятки тысяч сомов и работа нескольких человек.

- Миллион просмотров означает большие деньги?

- Нет, совершенно не обязательно. Можно иметь огромные охваты и при этом зарабатывать меньше блогера с небольшой аудиторией.

Например, юмористические ролики могут набирать миллионы просмотров, но рекламодателей в таком формате может быть меньше. Это не означает, что юмор вообще не приносит денег. Если компании нужен быстрый большой охват, она может выбрать именно такой контент. Но такие запросы бывают не всегда.

Поэтому я выбрала lifestyle. Я люблю готовить и могла бы заниматься только кулинарным контентом. Могла бы снимать только юмор. Но смешанный формат дает больше возможностей: готовка, семья, отношения, юмор, повседневная жизнь.

Для рекламодателя важны не только просмотры. Имеют значение качество контента, доверие аудитории, образ автора, его ценности, эстетика. Поэтому миллион просмотров и высокий заработок - далеко не одно и то же.

- Насколько Вы зависите от цифр и алгоритмов?

- Очень сильно. Со временем у каждого блогера формируется своя аудитория, которая привыкает к определенному контенту. Моя аудитория, например, привыкла к готовке, кыргызскому языку, семейным и другим близким мне темам.

Если завтра я внезапно начну постоянно снимать про автомобили, ролики могут не получить прежнего отклика. Не потому, что они обязательно плохие, а потому, что люди пришли ко мне за другим контентом. То же самое произойдет, если я резко перейду на английский язык, потому что сейчас моя основная аудитория находится в Кыргызстане.

Но мы хотим расширяться. Некоторые ролики специально стараемся делать более универсальными, чтобы они были понятны международной аудитории. Например, отношения или юмор понятны людям независимо от страны.

При этом есть более серьезная проблема: блогер фактически строит свой бизнес на чужой площадке. Если Instagram, TikTok или другая платформа изменит алгоритмы, это может повлиять на охваты и доход.

Если с аккаунтом что-то случится, это, конечно, может серьезно повлиять на мой доход. Но у меня останутся навыки продаж и маркетинга. Поэтому даже если перестану быть блогером, эти знания смогу использовать дальше.

- Можно ли в Кыргызстане жить только за счет блога?

- Да, я считаю, что можно. Хотя блогерство до сих пор часто обесценивают. Иногда родственники смотрят и думают: вы просто снимаете видео, чем вы вообще занимаетесь?

Но за этим стоит полноценная работа. Иногда сумму, которую человек получает за месяц работы в офисе, блогер может заработать с одного рекламного ролика. На этом можно жить, развиваться, путешествовать, строить дом.

При этом стабильности здесь практически нет. Есть сезонность рекламы. Может быть период, когда рекламодателей много, а потом несколько месяцев их почти нет. Именно поэтому я и говорю, что блог - это бизнес. Сегодня есть доход, завтра его может не быть.

Есть и еще одна проблема - рынок специалистов. В Кыргызстане бывает сложно найти хорошего видеографа или собрать профессиональную команду. Если сравнивать, например, с Алматы, там эта индустрия уже сильнее развита. Больше специалистов, больше возможностей для производства действительно дорогого и качественного контента. Но думаю, что у нас этот рынок тоже будет постепенно расти.

- Кто такие контент-креаторы и почему ими заинтересовались бренды?

- Это интересное изменение рынка. Сейчас бренды все чаще работают не только с известными блогерами, но и с контент-креаторами. Такому человеку вообще необязательно иметь десятки или сотни тысяч подписчиков.

Он умеет красиво снимать, эстетично показывать продукт, правильно упаковывать рекламу. То есть компания фактически покупает его умение создавать контент.

Мне кажется, это показывает, насколько изменился рынок. Раньше главным показателем было количество подписчиков. Сейчас на первый план постепенно выходят качество, доверие, умение работать с аудиторией и создавать хороший контент.

- Что самое тяжелое в профессии блогера?

- Наверное, выгорание. В какой-то момент у тебя просто заканчиваются идеи. Ты сидишь и не понимаешь, что еще можно снять. А ведь это творчество, невозможно приказать себе, чтобы каждый день по расписанию приходила хорошая идея.

Плюс блогер постоянно находится в интернете и видит других блогеров. Ты начинаешь сравнивать себя с ними: кто-то растет быстрее, у кого-то больше просмотров, кто-то сделал интереснее. Появляется ощущение, что ты отстаешь.

В обычной работе есть определенный график. Закончился рабочий день - человек ушел домой. У блогера мозг продолжает работать 24 на 7. Идея может прийти ночью. Ты постоянно думаешь, что снять, почему один ролик набрал просмотры, а другой нет, что делать завтра, куда двигаться. Постоянная гонка за цифрами может приводить к выгоранию и апатии.

Есть еще хейт. К обычным оскорбительным комментариям со временем можно привыкнуть. Но настоящая травля - совершенно другое. Когда реальные люди пишут огромные сообщения, пытаются ударить по самому болезненному, это действительно страшно.

Полностью избежать этого невозможно. Если становишься медийным человеком, нужно понимать, что будет и такая сторона публичности. При этом в интернете люди часто позволяют себе то, чего никогда не сказали бы человеку в лицо.

- Кем Вы видите себя дальше?

- Я хочу оставаться в этой сфере, но двигаться от блогера к инфлюенсеру. Для меня это разные вещи.

Блогер может просто создавать контент, а инфлюенсер становится лидером мнения. Он не боится говорить о том, что думает, поднимать разные темы, высказывать свою позицию. Конечно, чем чаще ты говоришь свое мнение, тем больше появляется людей, которые с тобой не согласны. Будет больше хейта. Но одновременно появляется другое доверие. Люди приходят уже не только посмотреть ролик. Им становится интересно, что именно ты думаешь.

А тем, кто только хочет начать вести блог, я бы посоветовала прежде всего бороться со стеснительностью. Пока думаешь, что скажут родственники, мама, знакомые, очень сложно раскрыться.

Это действительно страшно. Представьте: человек берет телефон, рассказывает о своих отношениях, семье или переживаниях, а потом должен нажать кнопку "опубликовать", понимая, что это увидят тысячи незнакомых людей. Внутренне возникает ощущение, будто ты полностью "обнажился" перед ними.

Поэтому сказать "будь собой" легко. Сделать это намного сложнее. Но именно искренние истории чаще всего и цепляют людей. Когда рассказываешь что-то настоящее о семье, отношениях, собственном опыте, человек по ту сторону экрана узнает в этой истории себя.

Люди любят настоящие истории. И, наверное, в этом одна из главных вещей, которые я поняла за время блогерства: недостаточно научиться красиво снимать. Нужно еще перестать бояться показать аудитории что-то настоящее.

P.S. А завершился разговор за том-ямом, который Наргиза приготовила еще до прихода корреспондента vb.kg. На этот раз ее кулинарное творчество удалось оценить не через экран, а лично. Блюдо оказалось действительно вкусным.