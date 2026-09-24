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Китайские врачи бесплатно проведут в Кыргызстане более 130 операций

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане до конца сентября в рамках благотворительной миссии "Летающий госпиталь" на базе самолета C909 планируется бесплатно провести более 130 офтальмологических и оториноларингологических операций. Об этом на торжественной церемонии проекта сообщил советник-посланник Посольства Китая в Кыргызстане Сунь Дапэн.

Он отметил, что в рамках миссии в Кыргызстане уже провели оториноларингологическую операцию непосредственно на борту самолета.

"Особо хотел бы отметить, что в рамках данного проекта сегодня в Кыргызстане была успешно проведена первая в мире оториноларингологическая операция на борту самолета", - сказал Сунь Дапэн.

По его словам, сотрудничество в сфере здравоохранения занимает важное место в отношениях Кыргызстана и Китая. В качестве одного из примеров он назвал Ошскую городскую больницу, построенную при грантовой поддержке правительства Китая.

Сунь Дапэн сообщил, что китайские медики к настоящему времени бесплатно провели для граждан Кыргызстана около 1 500 операций по удалению катаракты, более 10 операций по поводу врожденных пороков сердца и около 2 000 скрининговых обследований для раннего выявления онкологических заболеваний.

В рамках нынешнего проекта "Летающий госпиталь" до конца сентября планируется провести более 130 бесплатных операций по направлениям офтальмологии и оториноларингологии.

Отдельно советник-посланник остановился на возможностях самолета C909, который используется в благотворительной миссии. Воздушное судно производства Китайской корпорации коммерческих самолетов COMAC имеет несколько модификаций, в том числе медицинскую, грузовую, бизнес-версию и вариант для экстренного реагирования.

По словам Сунь Дапэна, нынешняя миссия продемонстрировала возможности C909 в сфере здравоохранения и дистанционного оказания медицинской помощи. Он выразил уверенность, что проект также даст новый импульс сотрудничеству Кыргызстана и Китая в области гражданской авиации.

Советник-посланник также напомнил, что в 2027 году Кыргызстан и Китай отметят 35-летие установления дипломатических отношений. Китайская сторона, по его словам, готова продолжать совместную работу и реализацию новых благотворительных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/461785
Теги:
Китай, операция, Кыргызстан, врачи
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