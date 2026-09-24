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Жогорку Кенеш утвердил дату выборов президента Кыргызстана

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- Алина Мамаева
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Парламент Кыргызстана принятием соответствующего постановления официально определил день проведения выборов главы государства - голосование состоится 27 января 2027 года. Предвыборная агитационная кампания стартует за месяц до этого, 22–23 декабря. До дня голосования остается чуть более четырех месяцев.

Базовые критерии к кандидатам на высший государственный пост остаются неизменными: гражданин Кыргызстана не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в стране суммарно не менее 15 лет и не имеющий иностранного подданства.

Однако предстоящая кампания пройдет по обновленным правилам из-за ужесточения требований к судимости. Согласно последним законодательным нормам, выдвигаться в президенты запрещено гражданам с любой судимостью, включая погашенную, а также лицам, чьи уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям. В прошлых избирательных циклах снятие или погашение судимости давало право баллотироваться.


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URL: https://www.vb.kg/461782
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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