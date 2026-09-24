Как прошла операция на борту "Летающего госпиталя" в КР

В Кыргызстане впервые проходит благотворительная медицинская миссия "Летающий госпиталь", в рамках которой китайские специалисты проводят операции непосредственно на борту специально оборудованного самолета C909.

После одной из проведенных операций журналистам показали медицинский борт изнутри. Представители СМИ смогли ознакомиться с условиями, в которых работают китайские специалисты, увидеть оборудование и операционную, а также задать врачам вопросы о ходе хирургического вмешательства и состоянии пациентки.

О том, как прошла операция, журналистам рассказал главный врач отделения оториноларингологии больницы офтальмологии и оториноларингологии при Фуданьском университете Сунь Сицай.

По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно. На протяжении всей процедуры пациентка чувствовала себя хорошо, боли и выраженного дискомфорта не испытывала.

"Весь процесс прошел хорошо. Пациентка не испытывала боли, чувствовала себя комфортно, никаких неприятных ощущений не было. Сердцебиение оставалось спокойным и стабильным. В целом она чувствовала себя хорошо", - рассказал Сунь Сицай.

Журналисты также поинтересовались, не возникли ли во время операции сложности из-за языкового барьера. Как объяснил китайский специалист, основные вопросы обсуждаются с пациентом заранее. Непосредственно во время хирургического вмешательства врачи действуют по установленному алгоритму.

"Если во время операции переводчика нет, главное - заранее, до ее начала, все подробно обсудить с пациентом. Все действия во время самой операции выполняются по установленному порядку, поэтому каких-либо проблем обычно не возникает", - пояснил врач.

По его словам, во время процедуры пациентке необходимо было преимущественно лежать и не двигаться, тогда как все необходимые манипуляции выполняли специалисты.

Отдельно Сунь Сицай рассказал, насколько работа в операционной на борту самолета отличается от проведения хирургического вмешательства в обычной больнице. По его словам, главным отличием является ограниченное пространство.

"Единственное отличие самолета в том, что здесь немного меньше пространства. В остальном практически никаких проблем нет", - отметил он.