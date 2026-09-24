Погода
$ 87.44 - 87.79
€ 99.90 - 100.90

Как прошла операция на борту "Летающего госпиталя" в КР

369  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане впервые проходит благотворительная медицинская миссия "Летающий госпиталь", в рамках которой китайские специалисты проводят операции непосредственно на борту специально оборудованного самолета C909.

После одной из проведенных операций журналистам показали медицинский борт изнутри. Представители СМИ смогли ознакомиться с условиями, в которых работают китайские специалисты, увидеть оборудование и операционную, а также задать врачам вопросы о ходе хирургического вмешательства и состоянии пациентки.

О том, как прошла операция, журналистам рассказал главный врач отделения оториноларингологии больницы офтальмологии и оториноларингологии при Фуданьском университете Сунь Сицай.

По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно. На протяжении всей процедуры пациентка чувствовала себя хорошо, боли и выраженного дискомфорта не испытывала.

"Весь процесс прошел хорошо. Пациентка не испытывала боли, чувствовала себя комфортно, никаких неприятных ощущений не было. Сердцебиение оставалось спокойным и стабильным. В целом она чувствовала себя хорошо", - рассказал Сунь Сицай.

Журналисты также поинтересовались, не возникли ли во время операции сложности из-за языкового барьера. Как объяснил китайский специалист, основные вопросы обсуждаются с пациентом заранее. Непосредственно во время хирургического вмешательства врачи действуют по установленному алгоритму.

"Если во время операции переводчика нет, главное - заранее, до ее начала, все подробно обсудить с пациентом. Все действия во время самой операции выполняются по установленному порядку, поэтому каких-либо проблем обычно не возникает", - пояснил врач.

По его словам, во время процедуры пациентке необходимо было преимущественно лежать и не двигаться, тогда как все необходимые манипуляции выполняли специалисты.

Отдельно Сунь Сицай рассказал, насколько работа в операционной на борту самолета отличается от проведения хирургического вмешательства в обычной больнице. По его словам, главным отличием является ограниченное пространство.

"Единственное отличие самолета в том, что здесь немного меньше пространства. В остальном практически никаких проблем нет", - отметил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461781
Теги:
Китай, операция, Кыргызстан, самолеты, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  