Елена Рыбакина пропустит две недели соревнований из-за травмы ахилла

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вынуждена взять двухнедельную паузу в выступлениях для полноценного восстановления после травмы ахиллова сухожилия. Повреждение беспокоило первую ракетку мира на протяжении всего победного для неё турнира US Open.

Проблемы со здоровьем начались у спортсменки еще в августе на соревновании в Цинциннати, где она не смогла завершить четвертьфинальный поединок против Иги Швёнтек. Позже Рыбакина признавалась, что из-за сильной боли ей было трудно даже ходить, а её участие в Открытом чемпионате США оставалось под большим вопросом.

Несмотря на то что в Нью-Йорке теннисистке приходилось выступать на обезболивающих препаратах, она сумела пройти всю дистанцию и завоевала свой третий титул на турнирах Большого шлема. Этот триумф позволил ей опередить Арину Соболенко и возглавить рейтинг WTA, став 30-й первой ракеткой мира в истории женского тенниса и первой представительницей Казахстана, добившейся такого результата.

Из-за накопившейся нагрузки и необходимости пройти курс реабилитации лидер мирового женского тенниса также отказалась от участия в составе национальной сборной в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Ожидается, что двухнедельный отдых позволит Рыбакиной полностью восстановиться перед заключительным отрезком сезона. Точная дата её возвращения на корт и следующий турнир пока не уточняются.