Силовики Бишкека вынудили Толекан Исмаилову обратиться в ООН

Национальные механизмы защиты по делу известной правозащитницы и руководителя организации "Бир Дюйне - Кыргызстан" Толекан Исмаиловой полностью исчерпаны. После того как Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда столицы, сторона защиты официально заявила о подготовке жалобы в Комитет ООН по правам человека. По мнению правозащитников и юристов, судебная система республики фактически легализовала целый комплекс силовой и надзорной халатности.

Предыстория конфликта восходит к событиям 13 марта 2026 года. Тогда правозащитница была принудительно доставлена в здание ГУВД города Бишкек для проведения допроса. При этом оперативники не предъявили ни повестки, ни предварительного уведомления, ни мотивированного постановления о приводе. В суде адвокаты подчеркивали, что подобные действия грубо нарушают процессуальное законодательство.

"Поскольку любое фактическое удержание, конвоирование или препровождение гражданина под контролем вооруженных или должностных лиц государства без законного судебного акта или прямого процессуального основания представляет собой незаконное ограничение личной неприкосновенности и свободы передвижения, что является нарушением статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах", - заявила защита в ходе судебного заседания.

Помимо незаконного доставления, допрос в здании милиции продолжался более шести часов подряд без перерыва, в то время как нормы УПК КР строго ограничивают непрерывный допрос четырьмя часами. Защита указывает, что превышение допустимого лимита времени в международных стандартах приравнивается к жестокому обращению. Кроме того, следователь отказался ознакомить Исмаилову с постановлением о назначении судебно-лингвистической экспертизы.

Попытка правозащитницы оспорить действия милиции в надзорных органах столкнулась с явным бюрократическим уклонением. Генеральная прокуратура направила жалобу в прокуратуру Бишкека. А городская прокуратура, вопреки прямому запрету пересылать обращения в органы, чьи действия обжалуются, перенаправила документ в Службу внутреннего расследования (СВР) МВД.

Служба внутреннего расследования, в свою очередь, официально признала бессилие: ведомство не имеет права вмешиваться в процессуальную деятельность следователей и проверять уголовные дела. В результате жалобу Исмаиловой по существу так никто и не рассмотрел, о чем прокуратура Бишкека прямо уведомила в своем официальном ответе.

"Сам факт отказа органами прокуратуры проводить проверку свидетельствует о нарушении статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, в котором четко указывается об обязанности государства обеспечить эффективные меры правовой защиты компетентным органом. В данном случае компетентным лицом, способным провести правовую защиту, является именно прокуратура, а не служба внутренних расследований, ввиду полноты полномочий и специфики ведомства", - подчеркнул адвокат правозащитницы.

Поскольку постановление Бишкекского городского суда окончательное и обжалованию внутри страны больше не подлежит, сторона защиты начинает процедуру обращения в Комитет по правам человека ООН, чтобы добиться международной правовой оценки действий силовиков и судов Кыргызстана.