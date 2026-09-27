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"Бакыян-Асылбек Ата" свяжет производителей с покупателями напрямую

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- Алина Мамаева
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Сегодня одна из главных проблем нашей страны - это вопрос сбыта произведенной продукции. В советское время в Кыргызстане работали многочисленные заводы, фабрики и производственные предприятия. Однако со временем большинство из них закрылись. Дело в том, что организовать производство - это одно, а обеспечить постоянный сбыт готовой продукции - совсем другое.

В последние годы в Кыргызстане динамично развивалась швейная отрасль, обеспечив работой тысячи людей. Однако затем возникли проблемы со сбытом: многие цеха закрылись, а предприниматели столкнулись с серьезными трудностями. Причина - отсутствие единой системы продаж, из-за чего большинство производителей попало в зависимость от внешних посредников и рынков других стран.

Если покупатель находится в другом государства, то любые изменения в его законодательстве, закрытие границ или ужесточение требований сразу же наносят урон нашим предпринимателям. С подобной ситуацией в последние годы мы сталкивались неоднократно.

Именно поэтому мы стремимся развивать "Бакыян-Асылбек Ата" не просто как торговую площадку, а как торгово-логистический и оптовый эко-базар для фермеров, производителей и покупателей, работающий по кластерной системе.

Наша цель - консолидировать в одном месте весь процесс от производителя до покупателя. Производство, хранение, логистика, оптовая торговля, экспорт и поиск клиентов должны функционировать как единый отлаженный механизм.

Кыргызстан богат экологически чистыми и полезными для здоровья продуктами. Мясо, мед, фрукты, овощи, молочные товары и другая натуральная продукция пользуются высоким спросом на мировом рынке.

Теперь наша главная задача - не просто производить эти товары, но и выводить их на мировые рынки через собственную единую систему продаж.

Только при наличии прочной связи между производством и сбытом будут открываться новые заводы, работать фабрики, фермеры получат стабильный доход, предприниматели смогут развиваться, а экономика государства - расти.

Мы прилагаем все усилия для создания новой системы, которая укрепит экспортный потенциал страны и свяжет производителей с покупателями напрямую.

Чынара Мамажакыпова, учредитель торгово-логистического и оптового эко-базара "Бакыян-Асылбек Ата"


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URL: https://www.vb.kg/461850
Теги:
рынок, Бишкек, Кыргызстан
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