Кыргызстан предложил странам ОЭС развивать совместные промышленные проекты

Кыргызстан заинтересован в реализации совместных промышленных проектов со странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом заявил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов на IV министерском совещании ОЭС по промышленности в Душанбе.

По данным ведомства, встреча состоялась спустя 20 лет после предыдущего совещания. Асылкулов представил приоритетные направления Кыргызстана в сфере промышленной кооперации.

В их числе - лёгкая и текстильная промышленность, машиностроение и металлообработка, электротехническая, химическая и фармацевтическая отрасли, а также производство строительных материалов.

Среди возможных форм сотрудничества кыргызская сторона обозначила создание совместных предприятий, локализацию производственных операций, выпуск комплектующих, обмен технологиями и выход на рынки третьих стран. К реализации таких проектов предлагается активнее привлекать малый и средний бизнес.

По итогам января-августа 2026 года ВВП Кыргызстана составил 1 трлн 396,8 млрд сомов. Объём промышленного производства достиг 600,8 млрд сомов, увеличившись на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля промышленности в структуре ВВП составила 18,8%, а её вклад в рост ВВП - 1,55 процентного пункта.

За январь-июль 2026 года инвестиции в основной капитал в Кыргызстане выросли на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Асылкулов отметил заинтересованность страны в привлечении взаимных инвестиций, технологическом обновлении производств и реализации совместных промышленных проектов.

Кыргызстан также поддерживает разработку Региональной стратегии ОЭС по промышленному сотрудничеству, предусмотренную проектом Душанбинской декларации. По мнению кыргызской стороны, стратегия должна определить приоритетные проекты, механизмы их финансирования и реализации, а также порядок взаимодействия государственных органов, предприятий и отраслевых объединений.