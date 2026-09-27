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В Кыргызстане усилят подготовку специалистов по электронным доказательствам

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Генеральная прокуратура Кыргызстана и ПРООН определили противодействие киберпреступности и подготовку специалистов по работе с электронными доказательствами приоритетными направлениями дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эти вопросы обсудили в Бишкеке на заседании Координационного совета проекта ПРООН "Укрепление усилий по борьбе с коррупцией и подотчётности, ориентированных на людей в Кыргызской Республике".

В заседании принял участие заместитель генерального прокурора Залкарбек Акназаров. Он отметил, что поддержка ПРООН способствует реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы.

В рамках сотрудничества разработаны методические материалы по предупреждению коррупционных рисков и онлайн-курсы, проведено обучение сотрудников органов прокуратуры, государственных и муниципальных служащих.

Участники также рассмотрели результаты исследований в сфере предупреждения коррупции и вопросы развития международно-правового сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/461839
Теги:
Генеральная прокуратура, ПРООН, сотрудничество, Кыргызстан
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