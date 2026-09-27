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В Баку обсудили совместное продвижение инвестпроектов тюркских государств

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Кыргызстан предложил рассмотреть создание общей инвестиционной "воронки" для совместного продвижения проектов тюркских государств и работы с инвесторами. Инициативу озвучил заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Дамирбек Бикулов на второй сессии TurkIPAnet в Баку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло в рамках Второго Азербайджанского инвестиционного форума. В нем приняли участие руководители и представители инвестиционных агентств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

По словам Бикулова, международному инвестору, заинтересованному в выходе на рынки пяти стран, сегодня приходится взаимодействовать с отдельными инвестиционными системами. В связи с этим он предложил рассмотреть создание общей инвестиционной "воронки" (pipeline), которая позволит совместно продвигать проекты, обмениваться информацией и координировать работу с инвесторами.

Участники также обсудили дальнейшее развитие TurkIPAnet, созданной в прошлом году в Ташкенте для укрепления сотрудничества между инвестиционными агентствами пяти государств.

Основное внимание уделили переходу от обмена опытом к практическому взаимодействию, в том числе обмену информацией об инвестиционных проектах, привлечению инвесторов, развитию трансграничных инициатив и формированию региональных цепочек создания стоимости.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы взаимных инвестиций, продвижения инвестиционных возможностей на международных рынках и реализации трансграничных проектов.

По итогам сессии участники отметили необходимость определить приоритетные направления и перейти к конкретным совместным действиям в рамках TurkIPAnet.


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URL: https://www.vb.kg/461833
Теги:
Азербайджан, инвестиции, Кыргызстан
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