Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 99.30 - 100.20

В Бишкеке мужчина дважды выстрелил из окна торговой точки

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в стрельбе на территории рынка "Чекиш-Ата", в результате которой 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По данным милиции, 25 сентября в УВД поступила информация от службы "103" о том, что с территории рынка в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 "Хулиганство" Уголовного кодекса Кыргызстана.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали гражданина С.Д., 2002 года рождения подозреваемого в причастности к произошедшему.

По предварительным данным, задержанный сообщил, что в июне 2026 года приобрёл ружьё неустановленной модели. 25 сентября, находясь в помещении торговой точки на территории рынка "Чекиш-Ата", он произвёл через окно два выстрела.

Огнестрельное оружие С.Д. добровольно выдал сотрудникам милиции.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461831
Теги:
задержание, оружие, стрельба, Бишкек, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  