В Бишкеке мужчина дважды выстрелил из окна торговой точки

В Бишкеке задержан подозреваемый в стрельбе на территории рынка "Чекиш-Ата", в результате которой 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По данным милиции, 25 сентября в УВД поступила информация от службы "103" о том, что с территории рынка в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 "Хулиганство" Уголовного кодекса Кыргызстана.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали гражданина С.Д., 2002 года рождения подозреваемого в причастности к произошедшему.

По предварительным данным, задержанный сообщил, что в июне 2026 года приобрёл ружьё неустановленной модели. 25 сентября, находясь в помещении торговой точки на территории рынка "Чекиш-Ата", он произвёл через окно два выстрела.

Огнестрельное оружие С.Д. добровольно выдал сотрудникам милиции.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.