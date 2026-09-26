Кыргызстан участвует в сессии совета СНГ по недропользованию

Делегация Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана принимает участие в XXIX сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр государств - участников СНГ. Мероприятие проходит в Минске.

По данным ведомства, на площадке обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере геологии и недропользования, обмена геологической информацией, рационального использования ресурсов и охраны недр.

Межправительственный совет координирует взаимодействие государств СНГ в сфере геологии, недропользования и экологии недр.

В работе сессии принимают участие делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.