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Кыргызстан участвует в сессии совета СНГ по недропользованию

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Делегация Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана принимает участие в XXIX сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр государств - участников СНГ. Мероприятие проходит в Минске.

По данным ведомства, на площадке обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере геологии и недропользования, обмена геологической информацией, рационального использования ресурсов и охраны недр.

Межправительственный совет координирует взаимодействие государств СНГ в сфере геологии, недропользования и экологии недр.

В работе сессии принимают участие делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/461826
Теги:
Беларусь, СНГ, Кыргызстан, недра
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