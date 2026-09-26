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Из Бишкека запустят регулярные рейсы на остров Фукуок

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Авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 31 октября 2026 года начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Бишкек - Фукуок - Бишкек. Об этом сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Рейсы на популярный туристический остров Вьетнама будут выполняться три раза в неделю.

Ранее направление Бишкек - Фукуок - Бишкек было представлено в маршрутной сети авиакомпании преимущественно в формате чартерных перевозок. С конца октября его переведут на регулярную основу.

При возвращении из Фукуока в Бишкек пассажирам также разрешат бесплатно провозить корзину фруктов весом до 5 кг. Перевозка будет осуществляться в рамках установленных требований к багажу и действующих правил.


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URL: https://www.vb.kg/461829
Теги:
Вьетнам, Кыргызстан, новый авиарейс
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