Какие возможности мирный атом может дать Кыргызстану

В Бишкеке прошел Международный семинар "О перспективах развития атомной энергетики и технологий в Кыргызской Республике", организованный Международным союзом ветеранов атомной энергетики и промышленности при поддержке общественного объединения "Совет ветеранов энергетики Кыргызской Республики".

Своим видением развития высокотехнологичного направления, применения мирного атома и использования современных технологий поделились ветераны атомной и энергетической отраслей Кыргызстана, представители общественных организаций и молодежных объединений, эксперты из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Болгарии и Китая.

Одной из главных тем стал поиск решений для сокращения дефицита электроэнергии в Кыргызстане, а также возможность использования атомной генерации наряду с другими источниками энергии.

Растущий спрос на электроэнергию и поиск новых источников энергии

Кыргызская энергетика традиционно в значительной степени опирается на гидроэнергетику и тепловую генерацию. Одновременно в последние годы увеличивается использование других источников – в том числе солнечной и ветровой энергии. Однако солнечные электростанции и ветрогенераторы слишком сильно зависят от погодных условий и времени суток, что делает их менее надежными в плохую погоду или в холодный период.

Как отметил председатель правления ОО "Совет ветеранов энергетики Кыргызской Республики" Чоробай Акунов, главная проблема заключается в том, что потребление электроэнергии в Кыргызстане растет быстрее, чем страна способна нарастить собственную выработку. Рост связан с развитием промышленности, строительством жилья и увеличением бытового потребления.

По данным Министерства энергетики КР, в 2025 году потребление электроэнергии в стране составило 19,3 млрд кВт·ч, тогда как внутреннее производство – 15,4 млрд кВт·ч. Около 3,8 млрд кВт·ч пришлось компенсировать импортом. При этом в 2020 году потребление составляло 15,4 млрд кВт·ч при собственной выработке 15,3 млрд кВт·ч. Таким образом, за пять лет спрос вырос примерно на 25%, в то время как объем внутренней генерации почти не изменился.

По мнению Акунова, необходимо искать дополнительные источники энергии, которые будут работать независимо от внешних факторов. Речь идет не только о строительстве новых ГЭС и развитии возобновляемых источников, но и об изучении возможностей и развитии атомной энергетики.

"У атомной станции есть принципиальное отличие от солнечных и ветровых объектов – возможность вырабатывать электроэнергию независимо от погодных условий. Это также высокая мощность при небольшой площади и низкие выбросы SO₂. Кроме того, развитие атомной отрасли могло бы дать импульс образованию, науке, промышленности, международному сотрудничеству. Нам нужно изучать новые технологии, проводить разъяснительные работы среди населения и, опираясь на мировой опыт, готовить своих специалистов: инженеров, физиков, энергетиков, экспертов по радиационной безопасности и эксплуатации сложных технических объектов", - добавил Акунов.

Развитие кадрового потенциала важно еще и потому, что атомная энергетика для Кыргызстана пока остается новой сферой. Поэтому нужно понять, какие специалисты и образовательная инфраструктура ей понадобятся в будущем.

Что "Росатом" готов предложить Кыргызстану

Эту тему продолжил генеральный директор представительства госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике Дмитрий Константинов.

По его словам, дефицит электроэнергии требует новых решений, а атомная станция малой мощности может рассматриваться как один из современных высокотехнологичных вариантов генерации энергии.

При этом речь идет о достаточно длительном процессе. Такой проект нельзя свести только к строительным работам: его запуску предшествуют формирование инфраструктуры, подготовка специалистов, развитие компетенций и обсуждение вопросов безопасности.

История сотрудничества по этому направлению началась с меморандума, подписанного между "Росатомом" и Министерством энергетики Кыргызстана 20 января 2022 года на полях всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае. Документ предусматривал сотрудничество по сооружению атомных станций малой мощности, в том числе изучение возможности реализации в Кыргызстане проекта на базе реакторной установки РИТМ-200Н, а также развитие ядерной инфраструктуры и повышение квалификации научно-технического персонала.

В сентябре 2022 года стороны подписали дорожную карту по дальнейшей проработке проекта, а в ноябре – документ, предусматривающий подготовку предварительного технико-экономического обоснования. В 2023 году "Росатом" сообщил о передаче кыргызской стороне предварительного ТЭО. Оно должно было стать основой для оценки целесообразности реализации проекта и проведения необходимых экспертиз.

Сегодня возможность реализации проекта строительства малой АЭС по-прежнему находится на стадии проработки.

Представитель "Росатома" отдельно остановился и на вопросе подготовки кадров для атомной отрасли. Отвечая на вопрос о возможном создании в Кыргызстане филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, он объяснил, что полноценная система подготовки специалистов формируется только после принятия государством решения о реализации атомного проекта. Следующим этапом должна стать образовательная дорожная карта с привлечением молодежи в атомную отрасль.

"Безусловно, атомная станция – это сложный проект на 100 лет, включающий 60 лет эксплуатации, продление срока эксплуатации еще на 20 лет, а затем – вывод из эксплуатации. За это время, конечно, возможно реализовать и другие нужные для страны проекты. Это может быть ветроэнергетика, цифровые продукты, ядерная медицина, экологические проекты. "Росатом" – это диверсифицированная корпорация, и мы готовы предложить Кыргызстану всю палитру наших высокотехнологичных направлений и профессионально реализовать их в Республике с большой перспективой на будущее. Главное, чтобы это было нужно стране", - заключил Дмитрий Константинов.