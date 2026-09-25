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Спутники и искусственный интеллект повысили урожайность на Иссык-Куле

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В селе Ак-Сай Тонского района Иссык-Кульской области успешно реализован пилотный проект по выращиванию кукурузы и подсолнечника с использованием спутникового мониторинга и технологий искусственного интеллекта. Научный эксперимент проводится совместно Кыргызским национальным университетом и проектом "Кыргызстан спутник".

В рамках исследования искусственный интеллект проанализировал регионы со схожими климатическими условиями и подсказал наиболее продуктивные сорта культур для иссык-кульского климата. На основе умного анализа для пилотного поля подгрузили семена с высокими адаптивными свойствами, сделав ключевой акцент на экономии поливной воды. Кукурузу и подсолнечник засеяли совместно, при этом расход воды не увеличивали - за весь сезон поле полили всего два раза. Результаты показали рост урожайности на 33 процента по сравнению с традиционными методами.

Цифровые технологии и спутниковый контроль позволяют аграриям отслеживать динамику роста растений в реальном времени, своевременно выявлять проблемы и оптимизировать орошение. Учитывая успешные показатели эксперимента в Ак-Сае, специалисты рассматривают возможность масштабирования технологии на другие районы республики для модернизации отечественного сельского хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/461788
Теги:
Иссык-Кульская область, сельское хозяйство, Тонский район
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