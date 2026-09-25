В Бишкеке планируют построить новый спортивный комплекс

На пересечении улиц Анкары и Ауэзова в Бишкеке планируют построить спортивный комплекс. Завершить строительство намерены в следующем году. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с жителями и обсудил с ними предстоящее строительство объекта.

По словам градоначальника, в этом году планируется провести проектирование спортивного комплекса, после чего начнутся работы по его строительству. Ответственным городским службам поручено обеспечить реализацию проекта.

Во время встречи жители также подняли вопросы, касающиеся соседнего строительства и состояния прилегающей инфраструктуры.

Джунушалиев поручил изучить документацию по расположенному рядом строящемуся объекту. На следующей неделе мэр намерен повторно встретиться с жителями совместно с представителями ГИК и застройщиком.

Кроме того, в рамках развития территории поручено предусмотреть обустройство и асфальтирование дороги, а также восстановление ирригационной системы.

В мэрии отметили, что вопросы строительства спорткомплекса и развития прилегающей территории будут прорабатываться комплексно.