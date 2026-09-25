В КР выявили незаконную выдачу около 100 водительских удостоверений

В Ноокенском районе выявили факты незаконной выдачи около 100 водительских удостоверений лицам, не прошедшим квалификационные экзамены. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, нарушения выявлены среди сотрудников Ноокенского отдела Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами президента Кыргызстана.

Как установлено в ходе следственно-оперативных мероприятий, сотрудники, по версии следствия, действовали в сговоре с посредниками. За денежное вознаграждение от 40 до 150 тыс. сомов они вносили в автоматизированную информационную систему "Регистр водительского состава" заведомо ложные сведения путем оцифровки не соответствующих архивных документов.

В дальнейшем эти сведения отображались в системе "Тундук". После этого заинтересованные граждане обращались с заявлениями об утрате водительских удостоверений, которых, как утверждает ГКНБ, в действительности ранее у них не было, и получали пластиковые карты.

Также выявлены факты выдачи водительских удостоверений лицам, которые неоднократно и безуспешно пытались сдать теоретические экзамены, а также гражданам, не имевшим аттестатов об окончании автошколы.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны сотрудник Ноокенского отдела А.у.Н. и А.С.С., который, по данным ведомства, выступал посредником. Их водворили в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.