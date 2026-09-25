Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

Кыргызстан занимает 25-е место в медальном зачете Азиатских игр

281  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по итогам соревнований 24 сентября занимает 25-е место в медальном зачете Азиатских игр-2026. В активе национальной команды четыре награды - одна серебряная и три бронзовые медали.

Три бронзовые награды Кыргызстану принесли представители смешанных единоборств (MMA). Дастан Каныбек уулу стал третьим в весовой категории до 60 кг, Ырыскелди Дуйшеев завоевал бронзу в категории до 71 кг, а Сыймык Жаныбек уулу занял третье место в весе до 77 кг.

Первую серебряную медаль сборной Кыргызстана завоевал пловец Денис Петрашов. 24 сентября он выступил в финале на дистанции 200 метров брассом и показал результат 2 минуты 08,67 секунды, заняв второе место.

Лидером медального зачета остается Китай, у которого 130 наград - 80 золотых, 30 серебряных и 20 бронзовых.

На втором месте находится Япония с 91 медалью - 20 золотыми, 34 серебряными и 37 бронзовыми. Третью позицию занимает Южная Корея, спортсмены которой завоевали 50 наград - 10 золотых, 12 серебряных и 28 бронзовых.

Азиатские игры-2026 проходят в Японии и завершатся 4 октября. Кыргызские спортсмены продолжают выступления на соревнованиях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461808
Теги:
Азиатские игры, плавание, спорт, Япония, Кыргызстан, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  