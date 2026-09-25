Кыргызстан занимает 25-е место в медальном зачете Азиатских игр

Сборная Кыргызстана по итогам соревнований 24 сентября занимает 25-е место в медальном зачете Азиатских игр-2026. В активе национальной команды четыре награды - одна серебряная и три бронзовые медали.

Три бронзовые награды Кыргызстану принесли представители смешанных единоборств (MMA). Дастан Каныбек уулу стал третьим в весовой категории до 60 кг, Ырыскелди Дуйшеев завоевал бронзу в категории до 71 кг, а Сыймык Жаныбек уулу занял третье место в весе до 77 кг.

Первую серебряную медаль сборной Кыргызстана завоевал пловец Денис Петрашов. 24 сентября он выступил в финале на дистанции 200 метров брассом и показал результат 2 минуты 08,67 секунды, заняв второе место.

Лидером медального зачета остается Китай, у которого 130 наград - 80 золотых, 30 серебряных и 20 бронзовых.

На втором месте находится Япония с 91 медалью - 20 золотыми, 34 серебряными и 37 бронзовыми. Третью позицию занимает Южная Корея, спортсмены которой завоевали 50 наград - 10 золотых, 12 серебряных и 28 бронзовых.

Азиатские игры-2026 проходят в Японии и завершатся 4 октября. Кыргызские спортсмены продолжают выступления на соревнованиях.