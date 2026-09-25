Пять должностных лиц ВС Казахстана задержаны после ЧП на учениях

В Казахстане задержаны пять должностных лиц Вооруженных сил по подозрению в уголовных правонарушениях, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Казахстана.

Среди задержанных - начальник штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС Казахстана, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера.

Все пятеро признаны подозреваемыми и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции Актау.

Досудебное расследование проводится военно-следственным подразделением МВД по факту происшествия с военнослужащими во время учений "Хазар Қорғаны - 2026".

По данным ведомства, инцидент произошел 24 сентября на побережье Каспийского моря в 43 километрах от Актау. Во время высадки личного состава с катера "Қайсар" военнослужащих унесло в море.

В рамках расследования изучаются обстоятельства принятия решений при организации и постановке учебно-боевой задачи, соблюдение требований безопасности, гидрометеорологические условия, техническое состояние катера, а также действия должностных лиц, отвечавших за проведение учений и безопасность личного состава.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Действиям подозреваемых будет дана правовая оценка в установленном законом порядке.

Ход досудебного расследования находится на особом контроле руководства МВД и надзорной прокуратуры Казахстана.