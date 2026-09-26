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Жителей части Бишкека предупредили об отключении воды 29 сентября

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В части Бишкека 29 сентября временно отключат питьевую воду. Водоснабжения не будет с 09:00 до 20:00, сообщили в мэрии столицы.

Отключение затронет территорию, ограниченную улицами Панфилова, Фрунзе, проспектом Чынгыза Айтматова и линией железной дороги.

Подача воды будет прекращена в жилые дома, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, а также на другие объекты социально-бытового и промышленного назначения.

Отключение связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе "Тоголок Молдо" и городских водопроводных сетях.

"Бишкекводоканал" просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой.

В муниципальном предприятии также напомнили, что уведомления о плановых и аварийных отключениях воды можно получать через приложение "Мой город".


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URL: https://www.vb.kg/461827
Теги:
отключение воды, Бишкек
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