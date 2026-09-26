Япония поделилась с Кыргызстаном опытом кредитных гарантий для бизнеса

Председатель Японской федерации корпораций кредитных гарантий Такаши Ямамото рассказал, как система кредитных гарантий помогает малому и среднему бизнесу Японии получать финансирование и сохранять деятельность во время экономических кризисов.

Об этом он сообщил на международной конференции, посвященной 10-летию ОАО "Гарантийный фонд" в Кыргызстане.

По словам Ямамото, малые и средние предприятия составляют 99,7% всех компаний Японии и обеспечивают около 70% занятости. По состоянию на 2025 год системой кредитных гарантий пользуются 43,1% таких предприятий - около 1,45 млн компаний.

Объем действующих гарантий, согласно приведенным им данным, составляет около $208,5 млрд.

Ямамото отметил, что система кредитных гарантий должна не только обеспечивать доступ бизнеса к финансированию в обычных условиях, но и помогать предприятиям продолжать работу во время экономических и социальных кризисов.

В качестве примеров он привел финансовые кризисы конца 1990-х годов и 2008 года, землетрясение в Восточной Японии в 2011 году и пандемию COVID-19.

"Сразу после возникновения кризиса особенно важны скорость и масштаб поддержки. В дальнейшем необходимо переходить к более адресной работе с учетом ситуации каждого конкретного предприятия", - отметил он.

Говоря об опыте Японии, Ямамото выделил три основных принципа работы системы кредитных гарантий. Первый заключается во взаимодействии государства, финансовых организаций и гарантийных институтов. Второй - в создании механизмов реагирования на кризисы еще в стабильный период. Третий - в использовании гарантий для поддержки развития и новых инициатив малого и среднего бизнеса.

По его словам, в Японии действуют 51 кредитно-гарантийная ассоциация. Их работу координирует Японская федерация корпораций кредитных гарантий, которая также взаимодействует с государственными структурами, занимается совершенствованием системы и подготовкой кадров.

Ямамото подчеркнул, что одной финансовой поддержки предпринимателям недостаточно. В Японии предприятиям также помогают разрабатывать бизнес-планы, предоставляют консультации экспертов и оказывают поддержку в совершенствовании управления.

"Цель заключается не просто в увеличении количества или объема выданных гарантий", - отметил он.

По словам Ямамото, конечная задача заключается в том, чтобы предприятия могли продолжать работу, сохранять рабочие места, способствовать развитию регионов и в дальнейшем получать финансирование за счет собственной кредитоспособности.

Он также отметил, что модели кредитных гарантий не обязательно должны быть одинаковыми во всех странах, поскольку законодательство, финансовые рынки и условия ведения бизнеса различаются.

Говоря о Кыргызстане, Ямамото назвал 10-летие "Гарантийного фонда" важным рубежом и началом следующего этапа его развития. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Японией и обмен опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.