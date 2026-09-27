На реконструкцию дороги Ылай-Талаа - Гульча выделили 1 млрд сомов

На реконструкцию автомобильной дороги Ылай-Талаа - Гульча в Ошской области выделен 1 млрд сомов из Стабилизационного фонда Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

С ходом строительных работ ознакомился торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев во время рабочей поездки в Кара-Кулжинский район.

По данным ведомства, общая протяженность реконструируемой дороги составляет 50 километров. Работы начались в 2025 году. Сейчас ведутся земляные работы, проектом предусмотрено расширение дороги до 14 метров. Кроме того, заасфальтирован четырехкилометровый участок от Кой-Сары до Кок-Жара.

Маматалиев поручил обеспечить качество строительных работ и завершить запланированные мероприятия в установленные сроки.

В ходе поездки торага также ознакомился с состоянием моста через реку Кызыл-Суу на 34,6-м километре автомобильной дороги международного значения Мырза-Аке - Кара-Кулжа - Алайкуу. Этот мост обеспечивает транспортное сообщение 17 сел с районным центром. Во время осадков уровень воды повышается, создавая угрозу для сооружения.

Строительство нового моста включено в титульный список на 2026 год. Сейчас разрабатывается проектная документация. Маматалиев поручил оперативно решить вопрос для обеспечения безопасности жителей и недопущения перебоев в транспортном сообщении.

Также торага ознакомился с проектом обеспечения поливной водой участка Ак-Талаа в селе Сай айылного аймака Ылай-Тала. Проект предусматривает обеспечение водой 153 гектаров земель, в том числе 110 гектаров богарных. В селе проживают 2 395 человек в 534 домохозяйствах.

Кроме того, ему представили проект обеспечения поливной водой 215 гектаров земель в селах Орто-Талаа и Токбай-Талаа. В двух селах проживают 4 805 человек в 921 хозяйстве.

Маматалиев отметил, что обеспечение поливной водой напрямую связано с условиями жизни сельского населения и развитием сельского хозяйства. Он поручил в кратчайшие сроки рассмотреть возможности реализации предложенных проектов.

В рамках рабочей поездки торага также посетил среднюю школу имени Нурмамата уулу Сабыркула в селе Кондук айылного аймака Ой-Тал. Здание школы было введено в эксплуатацию в 1984 году, а в 2014 году признано аварийным и непригодным для эксплуатации.

Сейчас в школе обучаются 164 ученика, работают 36 учителей и технических сотрудников. В 2023 году была подготовлена архитектурная и проектно-сметная документация на строительство типовой школы на 150 мест. Однако объект не включили в титульный список, поэтому строительные работы до сих пор не начались.

Маматалиев поручил проработать с соответствующими государственными органами вопрос начала строительства новой школы.

В рабочей поездке приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Суйунбек Омурзаков, Гульнара Баатырова и Гульнара Акимбаева, полномочный представитель президента Кыргызстана в Ошской области Аманкан Кенжебаев, а также представители министерств и органов местного самоуправления.