Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 99.32 - 100.32

В Кыргызстане предложили создать женское движение "Агро Айым"

146  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана состоялась рабочая встреча "Женщины в сельском хозяйстве: объединение, участие, развитие".

Мероприятие прошло по инициативе министерства с участием заместителя министра Рысгуль Акимжановой. Во встрече приняли участие женщины-фермеры, предпринимательницы, руководители кооперативов и эксперты аграрного сектора.

Участники обсудили роль женщин в сельском хозяйстве, развитие женского предпринимательства и основные проблемы в агробизнесе. Среди них - доступ к земельным и водным ресурсам, льготным кредитам, грантам и инвестициям, приобретение оборудования, сертификация продукции, логистика и выход на рынки сбыта.

Одной из инициатив стало создание Гендерного совета при министерстве. Предполагается, что он станет консультативно-совещательным органом, который позволит учитывать предложения и интересы женщин при разработке государственных программ в сфере сельского хозяйства.

Также обсуждалось создание женского движения "Агро Айым", которое объединит женщин-фермеров, предпринимательниц и других представительниц агросектора. В рамках движения планируется развивать наставничество, обучение, обмен опытом и взаимную поддержку.

По итогам встречи предложено сформировать рабочую группу из 7-10 человек. Ей предстоит разработать проект положения о Гендерном совете, концепцию движения "Агро Айым" и план совместных мероприятий.

В министерстве отметили, что продолжат работу по поддержке инициатив женщин и расширению их участия в развитии аграрного сектора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461836
Теги:
бизнес, Кыргызстан, фермеры, женщины, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  