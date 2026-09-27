В Кыргызстане предложили создать женское движение "Агро Айым"

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана состоялась рабочая встреча "Женщины в сельском хозяйстве: объединение, участие, развитие".

Мероприятие прошло по инициативе министерства с участием заместителя министра Рысгуль Акимжановой. Во встрече приняли участие женщины-фермеры, предпринимательницы, руководители кооперативов и эксперты аграрного сектора.

Участники обсудили роль женщин в сельском хозяйстве, развитие женского предпринимательства и основные проблемы в агробизнесе. Среди них - доступ к земельным и водным ресурсам, льготным кредитам, грантам и инвестициям, приобретение оборудования, сертификация продукции, логистика и выход на рынки сбыта.

Одной из инициатив стало создание Гендерного совета при министерстве. Предполагается, что он станет консультативно-совещательным органом, который позволит учитывать предложения и интересы женщин при разработке государственных программ в сфере сельского хозяйства.

Также обсуждалось создание женского движения "Агро Айым", которое объединит женщин-фермеров, предпринимательниц и других представительниц агросектора. В рамках движения планируется развивать наставничество, обучение, обмен опытом и взаимную поддержку.

По итогам встречи предложено сформировать рабочую группу из 7-10 человек. Ей предстоит разработать проект положения о Гендерном совете, концепцию движения "Агро Айым" и план совместных мероприятий.

В министерстве отметили, что продолжат работу по поддержке инициатив женщин и расширению их участия в развитии аграрного сектора.