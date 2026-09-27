Shirshov Фонд модернизировал четыре двора в Караколе

Футбол, шахматы, тушоо той, мороженое для детей и большой дасторкон с пловом. 26 сентября жители микрорайона "Восход" города Каракола отметили открытие четырёх обновлённых дворов.

Проект реализуется в рамках программы Shirshov Фонда по обновлению 25 дворов города.

В мероприятии приняли участие мэр города Каракола Талантбек Иманов, финансовый директор Shirshov Фонда Жаннат Молдокеева и жители микрорайона.

Выступая на открытии, мэр города Каракола Талантбек Иманов отметил, что благоустройство дворов напрямую связано с качеством повседневной жизни горожан.

"По всей стране идёт колоссальная работа. Идёт строительный бум: строятся и обновляются дороги, школы, детские сады, крупные социальные объекты и не только. По поручению нашего уважаемого Президента эти работы проводятся в том числе и в Караколе. Дорогие мои каракольцы! Сейчас я говорю не как мэр, а как гражданин и патриот своей страны. Вы видите, что сегодня в Караколе идёт масштабное благоустройство 25 дворов. И сегодня мы открываем четыре из них. Прежде всего для меня важно, чтобы эти изменения, наши дворы стали местом дружбы, чтобы мы все бережно относились к тому, что здесь создаётся и будет создаваться. Чтобы соседи знали друг друга, дружили, встречались, общались, помогали и поддерживали друг друга. Чтобы вместе отмечали праздники, радовались успехам своих детей и просто проводили время вместе. Все эти изменения мы делаем прежде всего для вас - чтобы каждому было комфортно, безопасно и приятно жить в своём городе. Искренне благодарю Shirshov Фонд за поддержку. Вместе мы сделаем наш город ещё краше и лучше", - сказал мэр.

Финансовый директор Shirshov Фонда Жаннат Молдокеева свою очередь поблагодарила мэрию Каракола за совместную работу и пожелала, чтобы обновлённые дворы служили жителям долгие годы.

"Поздравляю всех с завершением реконструкции первых дворов в Караколе. Двор - это продолжение дома. Приятно, когда здесь есть детские и спортивные площадки, лавочки для отдыха, хорошее освещение и ровные дорожки. Мы старались сделать всё качественно. Спасибо мэрии Каракола за совместную работу. Спасибо строителям и всем, кто работал в этих дворах. Дорогие каракольцы! Пусть вам здесь будет удобно и уютно. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и побольше поводов для радости", - сказала она.

После официальной части аксакалы дали бата мэру города и всем участникам мероприятия. Затем жители и гости собрались за общим дасторкон. На празднике приготовили плов, к которому присоединился и сам мэр города.

После этого Талантбек Иманов вместе с представителями Shirshov Фонда и жителями прошёл по обновлённым дворам и ознакомился с результатами проведённых работ.

Тем временем во дворах уже кипела жизнь: дети играли в футбол и шахматы, участвовали в различных играх вместе с аниматорами. Для маленьких жителей подготовили мороженое.

В одном из дворов жители провели традиционный тушоо той. Дети приняли участие в праздничном забеге, а его маленьким участникам вручили подарки.

Особое внимание в проекте уделено созданию пространств для общения и проведения совместных мероприятий. В обновлённых дворах предусмотрены очок-каны и специальные площадки для установки юрт. Они станут местами для семейных и соседских встреч, праздников и мероприятий, где можно сохранять и передавать национальные традиции.

В рамках проекта также установлены солнечные панели, которые обеспечивают дополнительное энергоснабжение объектов дворовой инфраструктуры.

Теперь дворы микрорайона "Восход" - это не просто территории между домами. Здесь появились современные детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, прогулочные пространства и парковочные места. Приведены в порядок внутридворовые дороги, обновлено освещение, проведено озеленение, установлены скамейки, урны и все необходимые элементы городской инфраструктуры.