Европа готовит Казахстану и Узбекистану судьбу миграционного гетто?

Старый Свет неотвратимо движется к бюджетной катастрофе. Её причины – повысившиеся траты на энергоносители, гигантские расходы на военно-промышленный комплекс и Украину, а также перегруженность социальной системы, вынужденной содержать 65 миллионов мигрантов из Азии, Африки и Ближнего Востока. Мы приводим официальные цифры – с учётом нелегалов количество мигрантов в Европе, скорее всего, приближается к 100 миллионам человек!

Это влечёт за собой всплеск преступности. В среднем, приезжие совершают в Евросоюзе каждое четвёртое преступление, а в некоторых странах (например, во Франции) эта доля составляет 50 процентов. Проблемы растут, как снежный ком, и кумулятивный эффект порождает финансовую "чёрную дыру", в которой бесследно растворяются деньги налогоплательщиков.

В ряде стран Евросоюза предприняли попытку вывести свой самолёт из крутого пике. Как сообщает издание Politico, несколько государств ЕС запускают пилотный проект по принудительной отправке нелегалов в так называемые "центры содержания" за пределы союза. По словам греческого министра миграции и убежища Таноса Плевриса, к первой половине 2027 года Дания, Австрия, Греция, Германия и Нидерланды планируют начать высылать мигрантов в третьи страны. В частности, в настоящее время ведутся переговоры об организации "специальных миграционных лагерей" в Казахстане, Руанде, Уганде и Узбекистане. За согласие забрать к себе нелегалов европейские чиновники обещают "странам-донорам" торговые преференции и миллиардные компенсации. Согласитесь, чем-то это смахивает на распространённую на Западе практику за плату переводить своих заключённых в тюрьмы других стран – так, в частности, поступила самая криминогенная страна ЕС Швеция, передав Эстонии своих маньяков, убийц и педофилов.

Специалисты по международному праву в своём большинстве скептически комментируют нововведение Евросоюза. Так, Марат Атамурадов, старший советник УВКБ ООН, убеждён, что для принимающей стороны такой подход сопряжён с огромным количеством трудностей.

– Когда мы пытаемся создать что-то неестественно обосновавшееся на территории третьих стран, мой первый вопрос: сложный миграционный поток, как мы можем отслеживать и поддерживать его, имея для этого специально отведённые места? Это означает, что логистика будет невозможна. Второй вопрос: затраты. Третий вопрос: что произойдет с экономической динамикой стран-доноров, которые и так сталкиваются с множеством проблем? Ситуация не улучшится, если люди будут оставаться на территории третьих стран, – объяснил свою точку зрения господин Атамурадов в ходе панельной дискуссии на Восточном экономическом форуме.

Ещё недавно страны ЕС и лично германский канцлер Ангела Меркель чуть ли не хлебом-солью встречали мигрантов. При этом они с умилением щебетали о "толерантности" и "мультикультурализме". Но после жестокого инцидента с марокканцами в испанской Сеуте энтузиазма в Старом Свете поубавилось. Большинство европейцев осознало: вместе с волнами приезжих к ним в "райский сад" проникают десятки тысяч мошенников, грабителей, сутенёров и наркоторговцев. Поэтому свои проблемы Европа решила переложить на плечи других народов – азиатов и африканцев. Однако многим уже сейчас очевидно, что высокая концентрация депортированных лиц создаст высокие криминогенные и террористические риски.

Людей – как правило, молодых мужчин, – обозлённых насильственной высылкой и не имеющих возможности полноценно работать, можно легко склонить к любой противоправной деятельности. В "спецлагерях", больше напоминающих индейские резервации и еврейские гетто, к ним будут иметь доступ эмиссары радикальных движений – от запрещённых исламистских до террористических. С большой долей вероятности, после нескольких лет существования подобные учреждения превратятся в рассадник преступности и станут стабильно поставлять "кадры" для мафиозных структур и нелегальных военизированных формирований. А эти банды в свою очередь будут готовы по воле своих кураторов дестабилизировать обстановку в стране пребывания или в регионе в целом.

Неужели о таком будущем мечтают казахстанцы и другие народы Центральной Азии?