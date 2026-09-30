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Россия и Кыргызстан создадут единый центр для защиты прав граждан

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой и Председателя Кабинета министров - Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева.

​Стороны отметили высокий уровень сложившихся дружеских отношений и многолетний опыт успешного сотрудничества между правозащитными институтами двух стран. В центре внимания переговоров находились вопросы обеспечения прав и законных интересов граждан России, находящихся в Кыргызстане, а также граждан Кыргызстана, проживающих и работающих в Российской Федерации.

​Главной инициативой встречи стало предложение Яны Лантратовой о создании Российско-кыргызского центра по защите прав человека и правовому сопровождению соотечественников. Ключевыми направлениями его работы станут правовая помощь, содействие в оформлении документов, юридическая защита при обращении в госорганы и суды, а также психологическая поддержка и правовое просвещение. Дополнительно Центр займется оказанием гуманитарной и благотворительной помощи соотечественникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в рамках стратегического соглашения, подписанного с АНО "Евразия" 17 сентября.

​Глава Кабинета министров КР Адылбек Касымалиев подчеркнул значимость укрепления кыргызско-российского стратегического партнерства. Он отметил, что ввиду большого числа граждан Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность в России, приоритетными задачами остаются защита их прав, а также комплексное решение социальных и миграционных вопросов.

​По итогам встречи стороны также договорились о создании Молодежного межгосударственного совета. В рамках нового формата планируется проведение совместных приемов граждан, программ правового просвещения для молодежи и проектов по сохранению исторической памяти.


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URL: https://www.vb.kg/461943
Теги:
права человека, Россия, Кыргызстан, Кабинет министров
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