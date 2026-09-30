В КНУ прокомментировали фотографии помещений, распространившиеся в соцсетях

В социальных сетях распространяется неподтвержденная информация об аудиториях Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

В связи с опубликованными в социальных сетях материалами университет сообщает следующее.

Занятия по физической культуре в учебном корпусе №8 не проводятся. Помещения, показанные на опубликованных в социальных сетях фотографиях, сделанных около года назад, находятся в подвальном помещении главного корпуса. С апреля текущего года эти помещения полностью закрыты и не используются.

В настоящее время там проводятся ремонтные работы на сумму более 1,8 млн сомов. Завершить ремонт планируется в течение ближайших трех недель.

Занятия по физической культуре проводятся в специализированных спортивных залах, расположенных в учебном корпусе №6. В 2024 году в этих залах был проведен капитальный ремонт на сумму более 9 млн сомов.

Кроме того, для занятий студентов физической культурой и спортом возле учебного корпуса №6 имеются две открытые площадки для мини-футбола. Рядом с главным корпусом расположена баскетбольная площадка. Также в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще две специально оборудованные спортивные площадки для волейбола и баскетбола.

В главном корпусе также расположены залы для занятий тяжелой атлетикой имени четырехкратного чемпиона мира, золотого медалиста XXII летних Олимпийских игр Каныбека Осмоналиева. В 2024 году там был проведен капитальный ремонт, на который направили более 6 млн сомов. Кроме того, для тренировок студентов используется боксерский зал, расположенный в подвальном помещении главного корпуса.

Открытие нового 16-этажного учебного корпуса, строящегося на пересечении улиц Жибек Жолу и Манаса, ожидается 15 декабря. В новом здании планируется оборудовать современные тренировочные залы и площадки для занятий спортом.

Во всех учебных корпусах университета ведется работа по улучшению материально-технической базы и созданию необходимых условий для студентов. С учетом финансовых возможностей в зданиях поэтапно проводится капитальный ремонт.

В университете отметили, что капитальный ремонт зданий не проводился около 30 лет. В последние годы работа по реконструкции и восстановлению объектов учебного заведения ведется на системной основе.

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына продолжает работу по созданию необходимых условий для получения студентами качественного образования, а также для их духовного, культурного и физического развития.