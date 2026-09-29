Стали известны дата и место прощания с Тамарой Джаманбаевой

Прощальная панихида по народной артистке Кыргызстана, заслуженному деятелю культуры Тамаре Джаманбаевой состоится 30 сентября в Бишкеке. Об этом сообщили в Институте Акыйкатчы (Омбудсмена).

Церемония начнется в 10:00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева по адресу: улица Абдрахманова, 167.

Тамара Джаманбаева ушла из жизни 28 сентября после болезни. Ей было 83 года.

Она родилась 14 мая 1943 года в Нарыне и стала первым постоянным диктором кыргызского телевидения. За годы работы прошла путь от диктора до руководящих должностей в системе государственного телерадиовещания.

Джаманбаева была народной артисткой Кыргызстана, заслуженным деятелем культуры, отличником телевидения и радио СССР и Кыргызстана, награждена медалью "Данк". Также являлась членом Союза журналистов Кыргызстана.

Она оставила после себя книги "Трудился, боролся, страдал, но побеждал", "Телевидение - жизнь моя" и учебное пособие "Мастерство ведущего на телерадио".