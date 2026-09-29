В Кыргызстане на закупку спиралей и имплантов выделили 12,5 млн сомов

В Кыргызстане в 2026 году из государственного бюджета выделили 12,5 млн сомов на закупку внутриматочных спиралей и имплантов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения по итогам ежегодного заседания Консультативного совета "Планирование семьи 2030" (ПС2030), прошедшего в Бишкеке при поддержке ЮНФПА.

Кроме того, в 2025 году через механизм ЮНФПА в страну поступил препарат мизопростол на сумму 178 тысяч долларов, а также были заказаны контрацептивы на 104 тысячи долларов. Разработан семилетний план на 2024–2030 годы, предусматривающий поэтапное увеличение государственного финансирования.

На заседании участники подвели итоги реализации пяти национальных обязательств Кыргызстана в сфере репродуктивного здоровья.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Нурбек Букуев, доступ к качественным консультациям и современным методам контрацепции является важным условием охраны здоровья женщин, особенно в регионах и среди групп высокого медико-социального риска.

В рамках этой работы разработано национальное руководство по послеродовому и послеабортному планированию семьи, которое сейчас проходит внешнюю экспертизу. Также совершенствуются формы статистического учета.

При поддержке ЮНФПА внедрена инструкция по учету контрацептивов через цифровую информационную систему здравоохранения. Работе с ней обучили более 40 специалистов.

Отдельное внимание уделяется молодежи. Проведен анализ демографических тенденций и репродуктивного поведения подростков на основе данных MICS за 2014, 2018 и 2023 годы, а также официальной статистики.

Кроме того, в Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова запущен 60-часовой курс по подготовке системы здравоохранения к реагированию в кризисных условиях.

Участники заседания также обсудили сохраняющиеся вопросы межведомственного взаимодействия, сбора данных и актуализации профильных индикаторов Минздрава.

"Результатом нашей совместной работы должно стать четкое понимание ближайших задач, ответственных сторон и порядка дальнейшего мониторинга", - подчеркнул Нурбек Букуев.

По итогам встречи решено сосредоточиться на укреплении системы поставок, расширении доступности услуг в регионах и повышении точности мониторинга.