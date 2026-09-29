Токон Мамытов удостоен Всемирной премии "За служение человечеству"

Генерал-лейтенант и государственный деятель Кыргызстана Токон Мамытов вошел в число международных лауреатов Всемирной премии общественного признания "За служение человечеству". Высокая награда присуждена ему за многолетнее служение обществу, защиту прав и достоинства человека, а также укрепление межнационального согласия.
Торжественная церемония вручения состоялась в Москве в Центре международной торговли в рамках Второй Ассамблеи "Новый мир: Ценности, которые объединяют". Для Кыргызстана это событие стало важным знаком международного признания: кыргызстанский политик и общественный деятель встал в один ряд с известными мировыми лидерами, учеными, деятелями культуры и космонавтами.
Кто вошел в число лауреатов 2026 года
Премия традиционно присуждается людям из разных уголков планеты, чья работа стала примером укрепления мира, общественной дипломатии и ответственности за будущее. В 2026 году статуэтки, дипломы и нагрудные знаки вручили представителям Кыргызстана, Бразилии, России, Греции, Йемена и Кубы:
Космос без границ и общая ответственность
Одним из самых трогательных моментов церемонии стало чествование космического экипажа - Валерия Токарева и Маркуса Понтеса, которые ровно 20 лет назад вместе работали на Международной космической станции.
Вручая им награды, генеральный секретарь Ассамблеи Народов Мира Андрей Бельянинов подчеркнул глубокий смысл их совместной работы:
"Валерия Токарева и Маркуса Понтеса объединяет не только космос. Двадцать лет назад они были одним экипажем и вместе отвечать за безопасность друг друга. Из космоса государственных границ не видно - но особенно ясно ощущается, насколько хрупок наш общий дом и как велика ответственность человека за его будущее".
Тему высокого призвания всех лауреатов продолжил и специальный почетный гость церемонии, член Высшего консультативного совета Ассамблеи Народов Мира Далбир Сингх:
"На ваших плечах теперь лежит огромная ответственность. На вас возложено доверие - продолжать работать во имя идеалов мира и гуманизма", - обратился он к награжденным.
Торжественная церемония стала не просто чествованием заслуг отдельных лидеров, но и ярким символом объединения международной общественности вокруг созидательных ценностей и построения безопасного будущего.