Токон Мамытов удостоен Всемирной премии "За служение человечеству"

Генерал-лейтенант и государственный деятель Кыргызстана Токон Мамытов вошел в число международных лауреатов Всемирной премии общественного признания "За служение человечеству". Высокая награда присуждена ему за многолетнее служение обществу, защиту прав и достоинства человека, а также укрепление межнационального согласия.

Торжественная церемония вручения состоялась в Москве в Центре международной торговли в рамках Второй Ассамблеи "Новый мир: Ценности, которые объединяют". Для Кыргызстана это событие стало важным знаком международного признания: кыргызстанский политик и общественный деятель встал в один ряд с известными мировыми лидерами, учеными, деятелями культуры и космонавтами.

Кто вошел в число лауреатов 2026 года

Премия традиционно присуждается людям из разных уголков планеты, чья работа стала примером укрепления мира, общественной дипломатии и ответственности за будущее. В 2026 году статуэтки, дипломы и нагрудные знаки вручили представителям Кыргызстана, Бразилии, России, Греции, Йемена и Кубы:

Токон Мамытов (Кыргызстан) - генерал-лейтенант, государственный деятель. Отмечен за многолетний вклад в защиту прав человека, укрепление межнационального согласия и развитие добрососедских отношений между народами. Маркус Сезар Понтес (Бразилия) - первый космонавт Бразилии, сенатор и ученый. Удостоен премии за развитие науки, освоение космоса и продвижение идей общей ответственности за планету. Валерий Токарев (Россия) - Герой РФ, летчик-космонавт. Награжден за выдающийся вклад в космические исследования и развитие международного сотрудничества. Лиза Сотилис (Греция) - художник, скульптор и хранитель художественного наследия. Отмечена за многолетнее служение искусству и укрепление межкультурного диалога. Али Насер Мохаммед (Йемен) - экс-президент Йемена, государственный и политический деятель. Получил награду за содействие мирному урегулированию конфликтов и развитие общественной дипломатии. Владимир Якунин (Россия) - общественный деятель и ученый. Отмечен за вклад в развитие диалога цивилизаций и сохранение духовных ценностей. Фидель Антонио Кастро Смирнов (Куба) - общественный лидер. Награжден за сохранение исторической памяти и развитие гуманитарных связей между Латинской Америкой и Евразией.

Космос без границ и общая ответственность

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало чествование космического экипажа - Валерия Токарева и Маркуса Понтеса, которые ровно 20 лет назад вместе работали на Международной космической станции.

Вручая им награды, генеральный секретарь Ассамблеи Народов Мира Андрей Бельянинов подчеркнул глубокий смысл их совместной работы:

"Валерия Токарева и Маркуса Понтеса объединяет не только космос. Двадцать лет назад они были одним экипажем и вместе отвечать за безопасность друг друга. Из космоса государственных границ не видно - но особенно ясно ощущается, насколько хрупок наш общий дом и как велика ответственность человека за его будущее".

Тему высокого призвания всех лауреатов продолжил и специальный почетный гость церемонии, член Высшего консультативного совета Ассамблеи Народов Мира Далбир Сингх:

"На ваших плечах теперь лежит огромная ответственность. На вас возложено доверие - продолжать работать во имя идеалов мира и гуманизма", - обратился он к награжденным.

Торжественная церемония стала не просто чествованием заслуг отдельных лидеров, но и ярким символом объединения международной общественности вокруг созидательных ценностей и построения безопасного будущего.