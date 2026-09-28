Садыр Жапаров подписал указ о мерах по обеспечению школ учебниками

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О неотложных мерах по обеспечению общеобразовательных организаций Кыргызской Республики учебниками и учебно-методическими комплексами". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу, из государственного бюджета выделено 8,5 млрд сомов на издание учебников и учебно-методических комплексов для общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.

Цель документа – создание комплексной системы по подготовке, изданию и обеспечению общеобразовательных организаций современными учебниками и учебно-методическими комплексами, отвечающими требованиям государственных образовательных стандартов.

Кабинету Министров поручено разработать и внести на утверждение Государственную программу издания учебников и учебно-методических комплексов для общеобразовательных организаций на 2027–2030 годы.

Программа предусматривает создание государственной межведомственной комиссии при Кабинете Министров по пересмотру и созданию новых учебных программ, учебников и учебно-методических комплексов для общеобразовательных организаций.

Также предусмотрено проведение экспертизы и оценки учебной литературы на соответствие установленным государственным образовательным стандартам и современным методическим требованиям.

Кроме того, планируется проводить отбор и утверждение авторского состава для разработки учебников и учебно-методических комплексов, а также конкурсный отбор учебников и учебно-методических комплексов для общеобразовательных организаций.

Отдельно указ предусматривает введение эффективного механизма обеспечения учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебно-методическими комплексами. Для этого каждый учебник и учебно-методический комплекс будет маркироваться уникальным QR-кодом, который позволит отслеживать их путь до конкретного региона, школы, класса и учащихся.

Реализация указанных мер будет способствовать повышению качества образования, развитию интеллектуального и культурного потенциала молодого поколения и созданию дополнительных условий для непрерывного образования.