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Дочь президента Узбекистана выступила за введение смертной казни

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Руководитель Администрации Президента Узбекистана и дочь главы государства Саида Мирзиёева заявила о необходимости существенного ужесточения законодательства за преступления в отношении несовершеннолетних. Поводом для этого стало резонансное происшествие в Наманганской области.

"Мне доложили о трагедии, произошедшей в Намангане. Узнав об этом, я испытала настоящий гнев. За такие чудовищные преступления, на мой взгляд, действительно должна применяться смертная казнь. К сожалению, действующий закон её не предусматривает", - написала Мирзиёева в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что по данному делу даны все необходимые поручения правоохранительным органам: "Преступник понесёт предельно жёсткое наказание. А также все те, кто допустил это, проявил халатность и не уберёг ребёнка".

Руководитель президентской администрации также сообщила, что в стране готовятся законодательные поправки, направленные на максимальное ужесточение ответственности за подобного рода преступления.


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URL: https://www.vb.kg/461871
Теги:
президент, Узбекистан, смертная казнь
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