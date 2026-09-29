Гуля Кожокулова: "Меня удивила активность избирателей на выборах в РФ"

Координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ рассказала об активности избирателей, работе участков, мерах безопасности и опыте, который Кыргызстан может использовать для совершенствования избирательного процесса.

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Гуля Акматкуловна Кожокулова являлась Координатором группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на выборах депутатов Государственной думы России, прошедших 18–20 сентября 2026 года.

В состав международной группы наблюдателей вошли сенаторы, депутаты парламентов стран СНГ и эксперты. На протяжении трех дней члены группы международных наблюдателей от МПА СНГ осуществляли мониторинг проведения выборов.

Члены группы работали на избирательных участках в Санкт-Петербурге, Москве, других субъектах Российской Федерации, а также на зарубежных избирательных участках.

У них была возможность ознакомиться с работой избирательных комиссий, посмотреть, как идёт голосование, пообщаться с другими наблюдателями, увидеть настроение голосующих граждан.

В интервью Гуля Акматкуловна рассказала, как проходила работа миссии, что особенно отметили международные наблюдатели и какие практики, по её мнению, могут быть интересны Кыргызстану.

- Гуля Акматкуловна, как Вы получили приглашение участвовать в наблюдении за выборами?

- В адрес Жогорку Кенеша КР от Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Валентины Ивановны Матвиенко, а также от Генерального секретаря МПА СНГ Дмитрия Аркадьевича Кобицкого поступило приглашение с просьбой делегировать депутатов для мониторинга выборов, которые проходили 18, 19 и 20 сентября в Российской Федерации. Распоряжением председателя МПА СНГ В.И.Матвиенко я была назначена Координатором группы международных наблюдателей на выборы депутатов Государственной думы РФ, а также выборы в региональные законодательные собрания и, где подходили сроки, выборы глав республик.

Для меня это большая ответственность - быть назначенной Координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ.

Собрались представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси. Это была очень серьёзная международная группа - сенаторы, депутаты, эксперты Международного института мониторинга МПА СНГ.

Нам предоставили беспрепятственный доступ на избирательные участки РФ, а также все необходимые материалы и информацию.

- Что Вы увидели в первый день голосования?

- В первый день, 18 сентября, я начала свою миссию в г. Москва. Это был рабочий день. Мы посещали разные избирательные участки. Я даже попросила водителя иногда просто остановиться у участка, чтобы мы могли зайти без какой-либо предварительной подготовки и посмотреть, как всё происходит на обычном небольшом участке УИК.

Практически все коллеги-наблюдатели отметили беспрецедентные меры безопасности. Это было видно и в Москве, и в Московской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге.

Но мне очень понравилась фраза одного из депутатов из Таджикистана. Он сказал: "Безопасность была ненавязчивой".

Действительно, хотела бы особо отметить меры безопасности, которые были предприняты государственными органами РФ, они не создавали какого- либо давления на людей и не были помехой для голосования гражданами-избирателями. Да, были проверки, сканирование сотрудниками правоохранительных органов, но всё проходило достаточно спокойно и корректно.

- Что особенно Вас удивило?

- Активность избирателей. Я увидела очень много молодых людей. Люди приходили группами, семьями, фотографировались, делали селфи. Это были не только пенсионеры, как иногда принято представлять избирателей. Было много молодёжи.

Мне запомнился разговор с одной женщиной-избирательницей, которая отметила, что пришла голосовать именно в рабочий день для того, чтобы освободить свои выходные для домашних дел. Ответ прост и логичен.

Каждый вечер мы собирались, обсуждали, кто где был, какие участки посетил, были ли зафиксированы какие-либо нарушения. Ответ был один, нарушений не было. Практически все отметили о хорошей организации выборного процесса на местах. Мнения были едины.

Я обратила внимание и на тот факт, что во многих участковых комиссиях работают молодые председатели УИК. При этом всё очень организованно, дисциплинированно и спокойно.

За атмосферой лёгкости и доброжелательности на избирательных участках, конечно, стоит огромная работа ЦИК РФ.

Активность россиян была на высоте.

- Вы посетили и Санкт-Петербург после Москвы. Как там проходило голосование?

- Мы поехали в Санкт-Петербург. Северная столица встретила нас дождем, но это не повлияло на настроение горожан.

Мы вставали рано утром и наблюдали за открытием участков. В восемь часов открывались двери, звучал гимн, начиналось голосование. Всё проходило спокойно, без какого-то ненужного пафоса.

Да, Москва задала определённый тон по активности избирателей, но Санкт-Петербург тоже не отставал, несмотря на выходные дни (19-20 сентября). Наблюдалась интересная картина, во второй половине дня многие дачники возвращались в город и шли голосовать.

- Вы отдельно отметили участие молодых избирателей?

- Да. Мне очень понравилось, что тех, кто голосовал впервые, поздравляли и вручали небольшие памятные подарки. Например, в Санкт-Петербурге губернатор подготовил поздравительное письмо каждому молодому избирателю, который впервые осуществлял свое избирательное право, с небольшим символическим сувениром.

Мне кажется, это хороший подход. Потому что одно дело - получить электронное поздравление, а другое - когда молодому человеку лично говорят добрые слова, поздравляют, аплодируют все члены комиссии, присутствующие наблюдатели и сами избиратели.

Такой опыт стоит перенять.

- Какой была атмосфера непосредственно на избирательных участках?

- Я бы сказала, что местами это действительно было похоже на праздник. Где-то играла музыка, возле школ танцевали молодые люди. При школах организованы были буфеты, где можно было съесть школьные пирожки, выпить чай, компоты. Приходили бабушки с внуками, люди фотографировались, делали селфи. Не было какой-либо агрессии или недовольства.

Также наблюдали за процессом прохождения выборов, общались с общественными наблюдателями от разных партий. Спрашивали у них фиксировали ли они какие-либо нарушения, получены отрицательные ответы.

- Вы также посетили Центр общественного наблюдения. Что это за формат?

- Это мне показалось очень интересным. Например, в административном здании района, на первом этаже, в большом холле был установлен большой экран, где в режиме онлайн отражены были все избирательные участки. Любой гражданин по паспорту мог зарегистрироваться, зайти и наблюдать в свободном доступе за выборами на своём участке.

Также они могли обратиться к оператору и попросить вывести на экран конкретный участок. Можно было работать за компьютером, смотреть трансляцию, сохранять запись, сделать скриншот. То есть здесь можно смело говорить об абсолютной прозрачности электорального процесса. Я заинтересовалась данным общественным институтом и меня удивила активность горожан. Только в Санкт-Петербурге было зарегистрировано около 6000 общественных наблюдателей, из них более 2000 независимых, не аффилированных с политическими партиями наблюдателей.

Мне кажется, это интересный институт общественного наблюдения.

- Удалось ли вам сравнить российский опыт с избирательной практикой Кыргызстана?

- Конечно. Мы как раз много об этом говорили, обсуждали, делились опытом с друг другом.

Я рассказала коллегам о нашей инновационной, автоматизированной избирательной системе, нашем опыте. Особо обратив внимание, что у нас есть хорошая практика, это дистанционное голосование: если человек находится в другом регионе, он может проголосовать на любом избирательном участке, ему не нужно оформлять открепительный талон, то есть не возвращаться специально в день голосования на свой участок.

Не нужно изобретать велосипед. Всё уже придумано другими, просто надо обмениваться опытом, надо общаться и делиться своим положительным примером.

- Сколько участков посетила ваша миссия?

- От МПА СНГ были аккредитованы 96 наблюдателей. Наша миссия работала все три дня - с самого утра и практически до позднего вечера.

В дни голосования, 18–20 сентября 2026 года, международные наблюдатели от МПА СНГ осуществляли наблюдение на избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Белгороде и городах Белгородской области (Губкин, Старый Оскол, Строитель), Великом Новгороде, Выборге, Гатчине, Екатеринбурге и населенных пунктах Свердловской области (поселок Бобровский, города Среднеуральск и Сысерть), Кировске, Петрозаводске, Саратове и Шлиссельбурге. 20 сентября 2026 года международные наблюдатели от МПА СНГ также осуществляли мониторинг процесса голосования на участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. В итоге международные наблюдатели от МПА СНГ посетили 239 избирательных участков на территории Российской Федерации и 28 зарубежных избирательных участков, расположенных в 20 странах: Азербайджанской Республике (Баку), Республике Армения (Ереван и Гюмри), Республике Беларусь (Минск, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев), Республике Казахстан (Астана), Кыргызской Республике (Бишкек и Ош), Республике Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Республике Узбекистан (Ташкент и Самарканд), Республике Бурунди (Бужумбура), Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Лондон), Демократической Республике Конго (Киншаса), Республике Мадагаскар (Антананариву), Республике Мали (Бамако), Мексиканских Соединенных Штатах (Мехико), Румынии (Бухарест), Республике Сейшельские Острова (Виктория), Объединенной Республике Танзания (Дар-эс-Салам), Тоголезской Республике (Ломе), Республике Уганда (Кампала), Республике Экваториальная Гвинея (Малабо), Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай), всего 267 участков.

Особо хотела обратить внимание, что на нескольких участках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был организован онлайн – сурдоперевод для слабослышащих граждан.

Мы наблюдали не только за началом и процессом голосования, но и за завершением работы участков, закрытием, опечатыванием в сейф-пакетов с бюллетенями, и убедились в надёжности их хранения и защиты.

- Были ли зафиксированы серьёзные жалобы или нарушения?

- Если бы были какие-либо нарушения выборного процесса мы бы это обязательно отметили в своём итогом Заключении.

Надо не забывать, что основными принципами, которыми руководствовались миссия международных наблюдателей от МПА СНГ, это уважение государственного суверенитета, беспристрастность, объективность и невмешательство в избирательный процесс.

- Как в целом вы оцениваете работу международной миссии?

- Для меня это была большая ответственность. Тем более что Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ был представитель Кыргызстана.

Для Кыргызстана это тоже такая ответственность и честь.

Мы должны были работать объективно, открыто, беспристрастно, уважая законодательство страны, где проходят выборы.

И я думаю, что мы честно, объективно и открыто выполнили свою миссию.

- Какой опыт, полученный во время этой поездки, Кыргызстан мог бы использовать у себя?

- Самое главное - это обмен опытом. Избирательный процесс постоянно развивается.

Есть интересные решения, связанные с участием молодых избирателей, общественным наблюдением, организацией работы участков, доступностью информации.

Выборы - это процесс, который не останавливается, и всё время совершенствуется, меняется. И именно поэтому нужно общаться, обмениваться опытом и использовать уже существующие практики, а главное – это соблюдение прав и свобод всех участников избирательного процесса в соответствии с нормами национального законодательства и международными обязательствами в электоральной сфере.

Беседовала София Березовская